آخر الأخبار

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عاجل : تركيا تهتز على وقع هجوم إرهابي على ملهى ليلي و هذه هي الحصيلة الأولية

  أعلن عمدة اسطنبول أن هجوما إرهابيا على ملهى ليلي في المدينة التركية في ساعة مبكرة من الاحتفالات بالعام الميلاد الجديد الأحد أسفر في حصيلة أولية

أهم الأخبار

مدرسة سابقة للأميرة للاسلمى تكشف عن الوجه الآخر لعقيلة الملك محمد السادس

مدرسة سابقة للأميرة للاسلمى تكشف عن الوجه الآخر لعقيلة الملك محمد السادس

أخبارنا المغربية  في محاولة منها للإطلالة على "الوجه الآخر" للأميرة للا سلمى، حاورت أسبوعية الأيام أستاذة سبق أن درّست عقيلة الملك محمد السادس، حيث قالت أنها ... تفاصيل أكثر

"الاستقلال" يكشف موقفه النهائي من المشاركة في الحكومة و يوصي بمعاقبة المتمردين

"الاستقلال" يكشف موقفه النهائي من المشاركة في الحكومة و يوصي بمعاقبة المتمردين

أخبارنا المغربية : الرباط  جدد المجلس الوطني لحزب الاستقلال تأكيد مشاركته في الحكومة المقبلة، عقب نهاية دورته الاستثنائية المنعقدة اليوم السبت، معبرا عن دعمه لعبد الإله ... تفاصيل أكثر

محمد ربيعي و وئام ديسلام أحسن رياضيين في المغرب لسنة 2016

محمد ربيعي و وئام ديسلام أحسن رياضيين في المغرب لسنة 2016

 اختير الملاكم محمد الربيعي للسنة الثانية على التوالي، ولاعبة التايكواندو وئام ديسلام ، أفضل رياضيين في المغرب لسنة 2016، من خلال استطلاع الرأي الذي أنجزه ... تفاصيل أكثر

هذا ما قررته المحكمة في حق عمدة مراكش السابق المتهم بالتزوير و تبديد أموال عمومية

هذا ما قررته المحكمة في حق عمدة مراكش السابق المتهم بالتزوير و تبديد أموال عمومية

 قضت محكمة الاستئناف بمراكش أول أمس الخميس بسنة موقوفة التنفيذ وأداء غرامة حددت في 20 ألف درهم في حق الرئيس السابق للمجلس الجماعي لمدينة مراكش ... تفاصيل أكثر

هذا موقف وزارة الصحة حول ترويج مستحضر طبي "فايسبوكيا" كدواء للسرطان والإيدز

هذا موقف وزارة الصحة حول ترويج مستحضر طبي "فايسبوكيا" كدواء للسرطان والإيدز

أخبارنا المغربية  حذرت وزارة الصحة من مستحضر يروج بمجموعة من الصفحات على المواقع الاجتماعية  حيث تم تقديمه كعلاج فعال لفيروس الإيدز وداء السرطان وأمراض أخرى مستعصية. و ... تفاصيل أكثر

بنكيران سيتخذ قراره النهائي اليوم وهذا ما ينتظره

بنكيران سيتخذ قراره النهائي اليوم وهذا ما ينتظره

  أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج في تصريح مقتضب خص به وسلئل الإعلان الوطنية، أكد رئيس الحكومة المكلف عبد الاله بنكيران أنه سيتخذ قراره النهائي بخصوص ... تفاصيل أكثر

مغرب الثقافات تقرر تغيير موعد تنظيم مهرجان موازين، وهذا هو السبب

مغرب الثقافات تقرر تغيير موعد تنظيم مهرجان موازين، وهذا هو السبب

  أخبارنا المغربية : حنان سلامة كشفت مصادر من داخل جمعية مغرب الثقافات أن مسؤولي هذه الأخيرة قرروا تغيير التاريخ المعتاد الذي كان يقام فيه مهرجان موازين ... تفاصيل أكثر

نص كلمة حميد شباط التي ألقاها أمام أزيد من ألف استقلالي و استقلالية و فجر فيها كل شي

نص كلمة حميد شباط التي ألقاها أمام أزيد من ألف استقلالي و استقلالية و فجر فيها كل شي

الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني – السبت 31 دجنبر 2016 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ "إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا ... تفاصيل أكثر

دين ودنيا

طب وصحة
7 أطعمة تجعلك لا تشعر بالبرد مهما انخفضت درجة الحرارة

7 أطعمة تجعلك لا تشعر بالبرد مهما انخفضت درجة الحرارة

تعتمد تدفئة الجسم لمواجهة الانخفاضات الحادة في درجات الحرارة على اتباع حزمة من الخطوات تبدأ بارتداء الملابس الثقيلة وتجنب تيارات الهواء وخلافه، إلا أن العامل ... تفاصيل أكثر

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
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أقلام حرة

نداءات إنسانية

المرجو مساعدتنا في البحث عن هذا الشاب

المرجو مساعدتنا في البحث عن هذا الشاب

  لام الاخوان والاخوات. هذا الشاب ولد عمتي راه مختفي تقريبا شي خمس ايام ،الله يخليكم لي شافو ولا عرف عليه شي حاجة راه الام ديالو ... تفاصيل أكثر

مباريات ووظائف
توظيف 83 شخصا بالمكتب الوطني للسكك الحديدية

توظيف 83 شخصا بالمكتب الوطني للسكك الحديدية

  Dans le cadre de l’accompagnement de son développement, l’Office National des Chemins de Fer recrute, des titulaires de DUT dans l’une des spécialités et les ... تفاصيل أكثر

كاريكاتير وصورة