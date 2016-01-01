آخر الأخبار

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خطير .. إصابة 27 عنصر أمن إثر تدخل لفض وقفات احتجاجية بمركز "بوكيدارن" بالحسيمة

علم لدى السلطات المحلية لإقليم الحسيمة أنه وعلى إثر قيام مجموعة من الأشخاص بتنظيم وقفات احتجاجية يومه الأحد 05 فبراير بمركز "بوكيدارن"، دون استيفاء الشروط

أهم الأخبار

خطير .. إصابة 27 عنصر أمن إثر تدخل لفض وقفات احتجاجية بمركز "بوكيدارن" بالحسيمة

خطير .. إصابة 27 عنصر أمن إثر تدخل لفض وقفات احتجاجية بمركز "بوكيدارن" بالحسيمة

علم لدى السلطات المحلية لإقليم الحسيمة أنه وعلى إثر قيام مجموعة من الأشخاص بتنظيم وقفات احتجاجية يومه الأحد 05 فبراير بمركز "بوكيدارن"، دون استيفاء الشروط ... تفاصيل أكثر

الكاميرون تفوز بكأس أفريقيا للمرة الخامسة في تاريخها على حساب مصر (فيديو)

الكاميرون تفوز بكأس أفريقيا للمرة الخامسة في تاريخها على حساب مصر (فيديو)

كسر المنتخب الكاميروني لكرة القدم العقدة المصرية وتوج بلقبه الأفريقي الخامس بتغلبه على نظيره المصري 2 / 1 اليوم الأحد في المباراة النهائية للنسخة الحادية ... تفاصيل أكثر

هذه مستجدات محاكمة نائب سابق بوزارة بلمختار بعد فضحه لاختلالات المخطط الاستعجالي

هذه مستجدات محاكمة نائب سابق بوزارة بلمختار بعد فضحه لاختلالات المخطط الاستعجالي

أخبارنا المغربية  استمعت الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط استمعت إلى النائب السابق لوزارة التربية الوطنية بالقنيطرة، بعد أن قررت الوزارة مقاضاته على خلفية تصريحات صحفية تحدث ... تفاصيل أكثر

مرة أخرى... اختلاس مليار سنتيم من مديرية الجمارك بأكادير

مرة أخرى... اختلاس مليار سنتيم من مديرية الجمارك بأكادير

أخبارنا المغربية  شهدت المديرية الجهوية للجمارك بأكادير، الجمعة الماضي فدىحة من العيار الثقيل، تتعلق باختلاس مليار سنتيم، لتلتحق بفضيحة السطو على محجوزات تقدر قيمتها بستة ملايين ... تفاصيل أكثر

هذه أعلى 5 وزارات أجراً بالمغرب

هذه أعلى 5 وزارات أجراً بالمغرب

يعد المغرب البلد الأقل من حيث فرص العمل في القطاع الحكومي مقارنةً بدول المغرب العربي الأخرى، حيث لا يتجاوز عدد الموظفين في القطاع الحكومي المغربي ... تفاصيل أكثر

الضغط الشعبي يدفع بالبيجيدي إلى اتخاذ قرار بخصوص التعويضات "غير المستحقة" لبرلمانييه

الضغط الشعبي يدفع بالبيجيدي إلى اتخاذ قرار بخصوص التعويضات "غير المستحقة" لبرلمانييه

  أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج أفادت مصادر من داخلالعدالة والتنمية أن الأمانة العامة للحزب لتعلن خلال الأيام القادمة عن موقفها الرسمي من قضية إعادة البرلمانيين ... تفاصيل أكثر

مديرية الضرائب تعلن الحرب على الفواتير الوهمية

مديرية الضرائب تعلن الحرب على الفواتير الوهمية

أخبارنا المغربية  باشرت  مصالح المديرية العامة للضرائب في شن حرب على الفواتير والتصاريح الضريبية الوهمية، خاصة بعدما تبين قيام عدد كبير من التجار بالتلاعب في بعض ... تفاصيل أكثر

القناة الثانية في قلب فضيحة جنسية هذه تفاصيلها

القناة الثانية في قلب فضيحة جنسية هذه تفاصيلها

أخبارنا المغربية  اتهمت عارضة أزياء وصحافية مغمورة، عبر صفحتها الخاصة على «فيسبوك»، مدير القناة الثانية سليم الشيخ، بالتحرش والاغتصاب، ونشرت صورا ورسائل متبادلة بينهما على «الواتساب» ... تفاصيل أكثر

دين ودنيا

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
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أقلام حرة

نداءات إنسانية

فاضمة.. مسنة عمرها 86 عاما تقاوم سرطان الجلد في صمت

فاضمة.. مسنة عمرها 86 عاما تقاوم سرطان الجلد في صمت

لم تتوقع « فاضمة إغيلان » البالغة من العمر 86 سنة أن تصاب بسرطان الجلد ذات يوم ويأكل أجزاء من وجهها بعدما قامت باستئصال ثالول ... تفاصيل أكثر

مباريات ووظائف
مباراة توظيف 340 مراقب مربي بإدارة السجون

مباراة توظيف 340 مراقب مربي بإدارة السجون

  ستنظم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج مباراة لتوظيف 340 مراقب مربي (السلم 6) ذكور ويحتفظ ب 25% من المناصب المتبارى في شأنها لمرشحي مكفولي الأمة وقدماء العسكريين ... تفاصيل أكثر

كاريكاتير وصورة