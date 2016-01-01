آخر الأخبار

فضيحة...بعد منعهم من إنجاز أضخم مشروع بأكادير ،مستثمرون يغادرون المغرب نهائيا

  أخبارنا المغربية : أحمد الهلالي في آخر تطورات فضيحة منع مشروعي "أكادير لاند" و "أكادير كامب" السياحيين بمدينة أكاديرمن طرف لوبيات الفساد بالمدينة، أعلن أصحاب هذين

أهم الأخبار

فضيحة...بعد منعهم من إنجاز أضخم مشروع بأكادير ،مستثمرون يغادرون المغرب نهائيا

فضيحة...بعد منعهم من إنجاز أضخم مشروع بأكادير ،مستثمرون يغادرون المغرب نهائيا

  أخبارنا المغربية : أحمد الهلالي في آخر تطورات فضيحة منع مشروعي "أكادير لاند" و "أكادير كامب" السياحيين بمدينة أكاديرمن طرف لوبيات الفساد بالمدينة، أعلن أصحاب هذين ... تفاصيل أكثر

انطلاق المواجهة بين المغرب وأعدائه داخل الاتحاد الإفريقي

انطلاق المواجهة بين المغرب وأعدائه داخل الاتحاد الإفريقي

  أخبارنا المغربية : نورالدين ثلاج تطرقت العديد من الصحف الجزائرية الموالية للنظام لبعض الجوانب التي يمكن أن تكون محطّ صراع بين المغرب وحلفائه، والبوليساريو والجزائر وبقية ... تفاصيل أكثر

حلل وناقش....صحافي يدافع باستماتة عن التعويضات التي تلقاها البرلمانيون عن "اللاعمل"

حلل وناقش....صحافي يدافع باستماتة عن التعويضات التي تلقاها البرلمانيون عن "اللاعمل"

  أخبارنا المغربية : المهدي الوافي في الوقت الذي أصبح الجميع ينادي بضرورة اقتطاع تعويضات 3 أشهر البيضاء التي تلقاها نواب الأمة دون أن يقوموا بأي عمل ... تفاصيل أكثر

بنهيمة يعود إلى الواجهة للدفاع عن مزارعي "الكيف"

بنهيمة يعود إلى الواجهة للدفاع عن مزارعي "الكيف"

أخبارنا المغربية  منذ اختفائه قبل سنة، بعد إعفائه من إدارة شرطة الخطوط الملكية المغربية، اختار ادريس بنهيمة العودة إلى الواجهة الإعلامية من بوابة الدفاع عن مزارعي ... تفاصيل أكثر

وثائق تكشف عن حقائق جديدة حول صراع الصحراء بين المغرب و الجزائر

وثائق تكشف عن حقائق جديدة حول صراع الصحراء بين المغرب و الجزائر

أخبارنا المغربية  أفرجت منظمة الأمم المتحدة عن وثائق جديدة تتعلق بالصراع بين المغرب والجزائر حول الصحراء. و قالت يومية المساء في عدد نهاية الأسبوع الجاري، أن هذه الوثائق ... تفاصيل أكثر

منفذ اعتداء باريس مصري دخل فرنسا عن طريق دبي

منفذ اعتداء باريس مصري دخل فرنسا عن طريق دبي

ذكر مصدر مطلع على التحقيق الجاري في الاعتداء الذي استهدف عسكريين الجمعة في باحة متحف اللوفر في باريس، ان المهاجم وصل الى فرنسا في طائرة ... تفاصيل أكثر

زيان : نفايات نووية اسرائيلية خطيرة دخلت للمغرب

زيان : نفايات نووية اسرائيلية خطيرة دخلت للمغرب

أخبارنا المغربية  صرح وزير حقوق الانسان السابق وزعيم الحزب الليبرالي المغربي محمد زيان ، ان هناك احتمال وجود نفايات نووية خطيرة دخلت من اسرائيل للمغرب في ... تفاصيل أكثر

تركيا تمنع قياديا بارزا بالعدل والإحسان من دخول أراضيها

تركيا تمنع قياديا بارزا بالعدل والإحسان من دخول أراضيها

أفاد موقع  "عربي21" أن سلطات مطار اسطنبول منعت القيادي البارز في جماعة العدل والإحسان المعارضة عمر أمكاسو، عضو مجلس إرشاد الجماعة، من دخول الأراضي التركية، ... تفاصيل أكثر

رياضة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات

أقلام حرة

نداءات إنسانية

فاضمة.. مسنة عمرها 86 عاما تقاوم سرطان الجلد في صمت

فاضمة.. مسنة عمرها 86 عاما تقاوم سرطان الجلد في صمت

لم تتوقع « فاضمة إغيلان » البالغة من العمر 86 سنة أن تصاب بسرطان الجلد ذات يوم ويأكل أجزاء من وجهها بعدما قامت باستئصال ثالول ... تفاصيل أكثر

مباريات ووظائف
مباراة توظيف 340 مراقب مربي بإدارة السجون

مباراة توظيف 340 مراقب مربي بإدارة السجون

  ستنظم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج مباراة لتوظيف 340 مراقب مربي (السلم 6) ذكور ويحتفظ ب 25% من المناصب المتبارى في شأنها لمرشحي مكفولي الأمة وقدماء العسكريين ... تفاصيل أكثر

كاريكاتير وصورة