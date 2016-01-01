آخر الأخبار

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04:46 المغرب يتوفر على مؤهلات تنافسية يتعين استثمارها من لدن المقاولات الفرنسية الراغبة في ولوج السوق الافريقية (ندوة)
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04:21 التاريخ سيسجل أن جلالة الملك محمد السادس جعل من التضامن مع البلدان الافريقية أحد أهم انشغالات المملكة
خطير .. إصابة 27 عنصر أمن إثر تدخل لفض وقفات احتجاجية بمركز "بوكيدارن" بالحسيمةعلم لدى السلطات المحلية لإقليم الحسيمة أنه وعلى إثر قيام مجموعة من الأشخاص بتنظيم وقفات احتجاجية يومه الأحد 05 فبراير بمركز "بوكيدارن"، دون استيفاء الشروط
أهم الأخبار
خطير .. إصابة 27 عنصر أمن إثر تدخل لفض وقفات احتجاجية بمركز "بوكيدارن" بالحسيمة
علم لدى السلطات المحلية لإقليم الحسيمة أنه وعلى إثر قيام مجموعة من الأشخاص بتنظيم وقفات احتجاجية يومه الأحد 05 فبراير بمركز "بوكيدارن"، دون استيفاء الشروط ... تفاصيل أكثر
الكاميرون تفوز بكأس أفريقيا للمرة الخامسة في تاريخها على حساب مصر (فيديو)
كسر المنتخب الكاميروني لكرة القدم العقدة المصرية وتوج بلقبه الأفريقي الخامس بتغلبه على نظيره المصري 2 / 1 اليوم الأحد في المباراة النهائية للنسخة الحادية ... تفاصيل أكثر
هذه مستجدات محاكمة نائب سابق بوزارة بلمختار بعد فضحه لاختلالات المخطط الاستعجالي
أخبارنا المغربية استمعت الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط استمعت إلى النائب السابق لوزارة التربية الوطنية بالقنيطرة، بعد أن قررت الوزارة مقاضاته على خلفية تصريحات صحفية تحدث ... تفاصيل أكثر
مرة أخرى... اختلاس مليار سنتيم من مديرية الجمارك بأكادير
أخبارنا المغربية شهدت المديرية الجهوية للجمارك بأكادير، الجمعة الماضي فدىحة من العيار الثقيل، تتعلق باختلاس مليار سنتيم، لتلتحق بفضيحة السطو على محجوزات تقدر قيمتها بستة ملايين ... تفاصيل أكثر
هذه أعلى 5 وزارات أجراً بالمغرب
يعد المغرب البلد الأقل من حيث فرص العمل في القطاع الحكومي مقارنةً بدول المغرب العربي الأخرى، حيث لا يتجاوز عدد الموظفين في القطاع الحكومي المغربي ... تفاصيل أكثر
الضغط الشعبي يدفع بالبيجيدي إلى اتخاذ قرار بخصوص التعويضات "غير المستحقة" لبرلمانييه
أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج أفادت مصادر من داخلالعدالة والتنمية أن الأمانة العامة للحزب لتعلن خلال الأيام القادمة عن موقفها الرسمي من قضية إعادة البرلمانيين ... تفاصيل أكثر
مديرية الضرائب تعلن الحرب على الفواتير الوهمية
أخبارنا المغربية باشرت مصالح المديرية العامة للضرائب في شن حرب على الفواتير والتصاريح الضريبية الوهمية، خاصة بعدما تبين قيام عدد كبير من التجار بالتلاعب في بعض ... تفاصيل أكثر
القناة الثانية في قلب فضيحة جنسية هذه تفاصيلها
أخبارنا المغربية اتهمت عارضة أزياء وصحافية مغمورة، عبر صفحتها الخاصة على «فيسبوك»، مدير القناة الثانية سليم الشيخ، بالتحرش والاغتصاب، ونشرت صورا ورسائل متبادلة بينهما على «الواتساب» ... تفاصيل أكثر
بوريطة: هذا ما سيقوم به المغرب بشأن "البوليساريو" بعد عودته للاتحاد الإفريقي
أعلن الوزير المنتدب في الخارجية المغربية ناصر بوريطة ان المغرب الذي انضم مجددا الى الاتحاد الافريقي اخيرا “لن يعترف ابدا” بجبهة البوليساريو الانفصالية. وقال بوريطة في ... تفاصيل أكثر
مرة أخرى... اختلاس مليار سنتيم من مديرية الجمارك بأكادير
أخبارنا المغربية شهدت المديرية الجهوية للجمارك بأكادير، الجمعة الماضي فدىحة من العيار الثقيل، تتعلق باختلاس مليار سنتيم، لتلتحق بفضيحة السطو على محجوزات تقدر قيمتها بستة ملايين ... تفاصيل أكثر
نزاع بين تلميذ وشاب ينتهي بجريمة قتل بضواحي حد السوالم
أخبارنا المغربية أحالت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي حد السوالم التابع لسرية برشيد اليوم الأحد، تلميذا يتابع دراسته بالباكلوريا على أنظار الوكيل العام للملك لدى استئنافية ... تفاصيل أكثر
الكاميرون تفوز بكأس أفريقيا للمرة الخامسة في تاريخها على حساب مصر (فيديو)
كسر المنتخب الكاميروني لكرة القدم العقدة المصرية وتوج بلقبه الأفريقي الخامس بتغلبه على نظيره المصري 2 / 1 اليوم الأحد في المباراة النهائية للنسخة الحادية ... تفاصيل أكثر
تسجيل درجات برودة قياسية في مناطق قطر الحدودية مع السعودية
أعلنت محطة الرصد في منفذ بوسمرة الحدودي بين قطر والمملكة العربية السعودية (يوجد على بعد حوالي 110 كيلو متر من مدينة الدوحة)، اليوم الأحد، عن ... تفاصيل أكثر
هذه مستجدات محاكمة نائب سابق بوزارة بلمختار بعد فضحه لاختلالات المخطط الاستعجالي
أخبارنا المغربية استمعت الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط استمعت إلى النائب السابق لوزارة التربية الوطنية بالقنيطرة، بعد أن قررت الوزارة مقاضاته على خلفية تصريحات صحفية تحدث ... تفاصيل أكثر
كيفية تقوية اليقين والثقة بالله تعالى
من طرق تقوية اليقين والثقة بالله تعالى كثرة التأمل في كتاب الله وتدبر معانيه، وتدبر الآيات الكونية، وتدبر معاني صفات الله تعالى..... وكثرة النظر في قصص ... تفاصيل أكثر
هل من الصحي أكل السمك كل يوم؟
لسمك مصدر جيد للبروتين، كما أنه غني بالدهون التي تحسن صحة القلب والشرايين والدماغ. لكن هل من الصحي أكل السمك كل يوم؟ وما الكمية الآمنة ... تفاصيل أكثر
أبل تجمّع هواتف "آي فون" في الهند
تبدأ شركة أبل، خلال الشهور المقبلة، في تجميع هواتف "آي فون" الجوالة في بانجالور، مركز التكنولوجيا في الهند، حيث تغزو الشركات الأمريكية أحد أسواق الهواتف ... تفاصيل أكثر
الازهر يعارض السيسي مؤكدا ان الطلاق شفويا "مستقر عليه منذ عهد النبي (ص)"
اكدت هيئة كبار العلماء بالازهر في بيان اصدرته الاحد ان الطلاق شفويا "مستقر عليه منذ عهد النبي" معارضة بذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي دعا ... تفاصيل أكثر
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إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية
فاضمة.. مسنة عمرها 86 عاما تقاوم سرطان الجلد في صمت
لم تتوقع « فاضمة إغيلان » البالغة من العمر 86 سنة أن تصاب بسرطان الجلد ذات يوم ويأكل أجزاء من وجهها بعدما قامت باستئصال ثالول ... تفاصيل أكثر
ستنظم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج مباراة لتوظيف 340 مراقب مربي (السلم 6) ذكور ويحتفظ ب 25% من المناصب المتبارى في شأنها لمرشحي مكفولي الأمة وقدماء العسكريين ... تفاصيل أكثر