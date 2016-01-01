آخر الأخبار

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04:46 المغرب يتوفر على مؤهلات تنافسية يتعين استثمارها من لدن المقاولات الفرنسية الراغبة في ولوج السوق الافريقية (ندوة)
04:23 السيدة الحقاوي تدعو إلى فتح نقاش مجتمعي ومؤسساتي لمواكبة أطفال مؤسسات الرعاية الاجتماعية لما بعد 18 سنة
04:21 التاريخ سيسجل أن جلالة الملك محمد السادس جعل من التضامن مع البلدان الافريقية أحد أهم انشغالات المملكة
فضيحة...بعد منعهم من إنجاز أضخم مشروع بأكادير ،مستثمرون يغادرون المغرب نهائياأخبارنا المغربية : أحمد الهلالي في آخر تطورات فضيحة منع مشروعي "أكادير لاند" و "أكادير كامب" السياحيين بمدينة أكاديرمن طرف لوبيات الفساد بالمدينة، أعلن أصحاب هذين
أهم الأخبار
فضيحة...بعد منعهم من إنجاز أضخم مشروع بأكادير ،مستثمرون يغادرون المغرب نهائيا
أخبارنا المغربية : أحمد الهلالي في آخر تطورات فضيحة منع مشروعي "أكادير لاند" و "أكادير كامب" السياحيين بمدينة أكاديرمن طرف لوبيات الفساد بالمدينة، أعلن أصحاب هذين ... تفاصيل أكثر
انطلاق المواجهة بين المغرب وأعدائه داخل الاتحاد الإفريقي
أخبارنا المغربية : نورالدين ثلاج تطرقت العديد من الصحف الجزائرية الموالية للنظام لبعض الجوانب التي يمكن أن تكون محطّ صراع بين المغرب وحلفائه، والبوليساريو والجزائر وبقية ... تفاصيل أكثر
حلل وناقش....صحافي يدافع باستماتة عن التعويضات التي تلقاها البرلمانيون عن "اللاعمل"
أخبارنا المغربية : المهدي الوافي في الوقت الذي أصبح الجميع ينادي بضرورة اقتطاع تعويضات 3 أشهر البيضاء التي تلقاها نواب الأمة دون أن يقوموا بأي عمل ... تفاصيل أكثر
بنهيمة يعود إلى الواجهة للدفاع عن مزارعي "الكيف"
أخبارنا المغربية منذ اختفائه قبل سنة، بعد إعفائه من إدارة شرطة الخطوط الملكية المغربية، اختار ادريس بنهيمة العودة إلى الواجهة الإعلامية من بوابة الدفاع عن مزارعي ... تفاصيل أكثر
وثائق تكشف عن حقائق جديدة حول صراع الصحراء بين المغرب و الجزائر
أخبارنا المغربية أفرجت منظمة الأمم المتحدة عن وثائق جديدة تتعلق بالصراع بين المغرب والجزائر حول الصحراء. و قالت يومية المساء في عدد نهاية الأسبوع الجاري، أن هذه الوثائق ... تفاصيل أكثر
منفذ اعتداء باريس مصري دخل فرنسا عن طريق دبي
ذكر مصدر مطلع على التحقيق الجاري في الاعتداء الذي استهدف عسكريين الجمعة في باحة متحف اللوفر في باريس، ان المهاجم وصل الى فرنسا في طائرة ... تفاصيل أكثر
زيان : نفايات نووية اسرائيلية خطيرة دخلت للمغرب
أخبارنا المغربية صرح وزير حقوق الانسان السابق وزعيم الحزب الليبرالي المغربي محمد زيان ، ان هناك احتمال وجود نفايات نووية خطيرة دخلت من اسرائيل للمغرب في ... تفاصيل أكثر
تركيا تمنع قياديا بارزا بالعدل والإحسان من دخول أراضيها
أفاد موقع "عربي21" أن سلطات مطار اسطنبول منعت القيادي البارز في جماعة العدل والإحسان المعارضة عمر أمكاسو، عضو مجلس إرشاد الجماعة، من دخول الأراضي التركية، ... تفاصيل أكثر
حلل وناقش....صحافي يدافع باستماتة عن التعويضات التي تلقاها البرلمانيون عن "اللاعمل"
أخبارنا المغربية : المهدي الوافي في الوقت الذي أصبح الجميع ينادي بضرورة اقتطاع تعويضات 3 أشهر البيضاء التي تلقاها نواب الأمة دون أن يقوموا بأي عمل ... تفاصيل أكثر
فضيحة...بعد منعهم من إنجاز أضخم مشروع بأكادير ،مستثمرون يغادرون المغرب نهائيا
أخبارنا المغربية : أحمد الهلالي في آخر تطورات فضيحة منع مشروعي "أكادير لاند" و "أكادير كامب" السياحيين بمدينة أكاديرمن طرف لوبيات الفساد بالمدينة، أعلن أصحاب هذين ... تفاصيل أكثر
الفرقة الوطنية للدرك تحقق في عرقلة مشاريع كبرى بضواحي الدار البيضاء
باشرت عناصر الفرقة الوطنية، في التحقيق بتنسيق مع الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، في ملف مشاريع متوقفة بضواحي البيضاء والتزوير في محرر رسمي من طرف ... تفاصيل أكثر
رونالدينيو يتخذ أول قرار بعد توليه المنصب الجديد
قدم نادي برشلونة الإسباني لاعبه البرازيلي السابق رونالدينيو مساء اليوم الجمعة في منصبه الجديد كسفير للنادي، وهي المهمة التي سيشغلها لمدة عشرة أعوام. وتقدم الساحر البرازيلي ... تفاصيل أكثر
انطلاق المواجهة بين المغرب وأعدائه داخل الاتحاد الإفريقي
أخبارنا المغربية : نورالدين ثلاج تطرقت العديد من الصحف الجزائرية الموالية للنظام لبعض الجوانب التي يمكن أن تكون محطّ صراع بين المغرب وحلفائه، والبوليساريو والجزائر وبقية ... تفاصيل أكثر
هذه حقيقة تفويت مجموعة مدارس غولن لمجموعة استثمارية بالمغرب
أخبارنا المغربية نفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، اليوم الجمعة، نفيا قاطعا ما تداولته بعض المنابر الإعلامية من أخبار تزعم من خلالها أن الوزارة تعتزم تفويت ... تفاصيل أكثر
التحذير من عقوق الوالدين وقطيعة الرحم
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد : فمن الظواهر السيئة ما نراه هذه الأيام من كثير من الأبناء ... تفاصيل أكثر
حصوات المرارة .. أعراضها وطرق علاجها
حصوات المرارة من المشاكل الطبية الشائعة. وهنالك بعض الأعراض التي تدل عليها، مثل ظهور آلام في أعلى البطن أو وعكة صحية خفيفة بعد تناول الأغذية ... تفاصيل أكثر
أبل تجمّع هواتف "آي فون" في الهند
تبدأ شركة أبل، خلال الشهور المقبلة، في تجميع هواتف "آي فون" الجوالة في بانجالور، مركز التكنولوجيا في الهند، حيث تغزو الشركات الأمريكية أحد أسواق الهواتف ... تفاصيل أكثر
بالفيديو.. رجل يصفع جثة داخل نعش في بث مباشر على فيس بوك
نشر موقع ميرور لقطات مرعبة لرجل يستخدم فيس بوك لايف لبث لحظة ضربه جثة ملقاة في نعش من عصابة منافسة. ظهر رجل يرتدي قبعة حمراء يتحدث ... تفاصيل أكثر
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إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية
فاضمة.. مسنة عمرها 86 عاما تقاوم سرطان الجلد في صمت
لم تتوقع « فاضمة إغيلان » البالغة من العمر 86 سنة أن تصاب بسرطان الجلد ذات يوم ويأكل أجزاء من وجهها بعدما قامت باستئصال ثالول ... تفاصيل أكثر
ستنظم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج مباراة لتوظيف 340 مراقب مربي (السلم 6) ذكور ويحتفظ ب 25% من المناصب المتبارى في شأنها لمرشحي مكفولي الأمة وقدماء العسكريين ... تفاصيل أكثر