آخر الأخبار

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مآساة...فيديو محزن لشاب مريض بجبال الأطلس يهز الفيسبوكأخبارنا المغربية : جمال مايس يتم تداول فيديو محزن وصادم بمواقع التواصل الاجتماعي يعود لشاب مريض يسمى إكن سعيد ينحدر من تامكة تيلوكيت ، يبلغ من
أهم الأخبار
تأخيرات كثيرة في مواعيد قطارات " لخليع " تخلق أزمة بين المسافرين و هذا هو السبب
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية شهدت حركة القطارات صبيحة هذا اليوم تأخيرات ، الأمر الذي خلق ارتباكا واضحا في موعد الرحلات، نتج عنه تذمرا وغضبا واحتجاجات ... تفاصيل أكثر
خلاف بين سوري و مغربية يكشف شبكة دعارة دولية
أخبارنا المغربية : متابعة ألقت قوات الأمن المصرية، مساء الأحد، القبض على أعضاء شبكة دولية للاتجار بالبشر وممارسة الدعارة مقابل مبالغ مالية، يحملون جنسيات دول عربية ... تفاصيل أكثر
استطلاع : هذه توقعات مشاهير الفن والرياضة والسياسة بخصوص مباراة المنتخب المغربي مساء اليوم
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية يخوض المنتخب الوطني المغربي ليلة اليوم اول نزال له في نهائيات كأس أمم افريقيا التي تحتضنها الغابون ، حيث سينازل منتخب ... تفاصيل أكثر
وزيرة إسبانية تثير الجدل بالسعودية بسبب تنورتها القصيرة
حضرت وزيرة التجارة الإسبانية، ماريا لويسا بونسيلا، التي وصلت إلى الرياض ضمن وفد إسباني برئاسة الملك فيليبي السادس، المباحثات مع القيادة السعودية مرتدية تنورة قصيرة ... تفاصيل أكثر
وزارة الصحة تستنكر ما نشر من اتهامات مؤخرا في بعض المنابر الاعلامية
نفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، صحة ما نشرته بعض المنابر الاعلامية مؤخرا، حول "استعمال مواد تخدير مسروقة من مستشفى في صناعة 'الماحيا' "، و"العثور على ... تفاصيل أكثر
رئيس جماعة تمارة يخصص رقما فلكيا لتشييد مقر جديد لجماعته التي تغرق في سيل من المشاكل
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية طرحت جريدة " الأخبار " في عددها لهذا اليوم ، موضوعا مثيرا يتعلق بالرقم الخيالي الذي خصصه البيجيدي موح الرجدالي ، ... تفاصيل أكثر
مدير شركة عصير "فالينسيا" يتخذ هذا القرار عقب فضح الودادي السابق بنشريفة لمنتوجه (فيديو)
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية تداول عدد من رواد الفيسبوك شريط فيديو خطير جدا ، كشف خلاله محمد بنشريفة ، لاعب فريق الوداد البيضاوي سابقا، ما ... تفاصيل أكثر
من قطر : الإعلامي المغربي محمد أفزاز يطرح السيناريوهات الـ " 4 " التي ستحسم في جدل الحكومة و رئاسة البرلمان
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية في خضم الحديث عن السيناريوهات المحتملة قبيل انتخاب رئيس مجلس النواب ، عطفا على الاكراهات التي تواجه تشكيل الحكومة المغربية بعد ... تفاصيل أكثر
حزب الأصالة والمعاصرة يقرر التصويت للحبيب المالكي رئيسا لمجلس النواب
أخبارنا المغربية : أعلن خالد أدنون، الناطق الرسمي باسم حزب الأصالة والمعاصرة، أن حزبه قرر رسميا التصويت على الحبيب المالكي رئيس اللجنة الإدارية لحزب الاتحاد الاشتراكي ... تفاصيل أكثر
انخفاض الفاتورة الطاقية للمغرب بنسبة 17,7 في المائة متم دجنبر 2016
أفاد مكتب الصرف بأن الفاتورة الطاقية للمغرب سجلت انخفاضا بنسبة 17,7 في المائة متم سنة 2016 ، إذ بلغت 54,51 مليار درهم مقابل 66,25 مليار ... تفاصيل أكثر
جواب غريب من اسباني متهم بقتل مغربي أمام ملهى ليلي بمورسيا
أخبارنا المغربية : عادل الوزاني صرح المواطن الاسباني المتهم بقتل شاب مغربي يبلغ من العمر 25 سنة أمام احدى الملاهي الليلية ببلدة لوس ألكاساريس (اقليم مورسيا) ... تفاصيل أكثر
استطلاع : هذه توقعات مشاهير الفن والرياضة والسياسة بخصوص مباراة المنتخب المغربي مساء اليوم
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية يخوض المنتخب الوطني المغربي ليلة اليوم اول نزال له في نهائيات كأس أمم افريقيا التي تحتضنها الغابون ، حيث سينازل منتخب ... تفاصيل أكثر
وزيرة إسبانية تثير الجدل بالسعودية بسبب تنورتها القصيرة
حضرت وزيرة التجارة الإسبانية، ماريا لويسا بونسيلا، التي وصلت إلى الرياض ضمن وفد إسباني برئاسة الملك فيليبي السادس، المباحثات مع القيادة السعودية مرتدية تنورة قصيرة ... تفاصيل أكثر
هذه آخر مستجدات قضية فضيحة "البيع والشرا" في سلك الماستر بوجدة
أخبارنا المغربية : العربي المرضي أفادت مصادر محلية من وجدة أن الشرطة القضائية قد حلت بكلية الحقوق بوجدة واستمعت إلى عميد الكلية في إطار التحقيقات التي ... تفاصيل أكثر
كيف احفظ القران الكريم بسهولة وبسرعة
إنّ حِفظ القرآن وتلاوته لهما فضلٌ كبير في حياة المُسلم ولا يحفظ القرآن إلا المُسلم الذي أخلّص في حياته وعِبادته لله ولا يبتغي بأعمالِه أحد ... تفاصيل أكثر
سامسونغ تتخلى عن الروبوتات لصالح الأجهزة الصحية
قررت سامسونغ التخلي عن تصنيع الروبوتات من أجل التركيز على الأجهزة الذكية القابلة للارتداء المتعلقة بالصحة خلال العام الجاري، في تناقض صريح مع منافستها شركة ... تفاصيل أكثر
مايكروسوفت تغير خيارات الخصوصية في ويندوز 10
أعلنت شركة مايكروسوفت عن تغيير خيارات الخصوصية وحماية البيانات لنظام تشغيل "ويندوز 10"، حيث سيتمكن المستخدم عن طريق التحديث "Creators Update" الجديد، المقرر إطلاقه بدءاً ... تفاصيل أكثر
ماذا تعني هذه الرموز على السلع المنزلية اليومية؟
يعمد الكثيرون إلى رمي العبوات الخارجية للمنتجات الغذائية والسلع الاستهلاكية دون أن يتكبدوا عناء قراءة ما هو مكتوب عليها، على الرغم من أن هذه المعلومات ... تفاصيل أكثر
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إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية
بحث عن متغيب بالدار البيضاء
الله يجزيكم بالخير هاد السيد خرج من الدار يوم 08/01/2017 حي سيدي مومن بالدار البيضاء مبقاش رجع الله يخليكم بارطاجيو الصورة ديالو راحنا مخلوعين عليه الاسم ديالو ... تفاصيل أكثر
Dans le cadre de l’accompagnement de son développement, l’Office National des Chemins de Fer recrute, des titulaires de DUT dans l’une des spécialités et les ... تفاصيل أكثر