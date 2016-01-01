آخر الأخبار

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03:25 ارتفاع صادرات إقليم الناظور من منتوجات الصناعة التقليدية بحوالي 300 في المائة خلال شهر دجنبر الماضي (تقرير)
10:23 صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم تترأس حفلا دينيا إحياء للذكرى الثامنة عشرة لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني
بعد قرار الداخلية منع البرقع، السلفي الحدوشي يطالبها بمنع "ملابس الفسق والعهر"أخبارنا المغربية : سناء الوردي سارع الشيخ السلفي المعروف عمر الحدوشي إلى توجيه سهام نقده إلى وزارة الداخلية بعد قرارها الأخير القاضي بمنع خياطة وبيع اللباس
أهم الأخبار
بعد قرار الداخلية منع البرقع، السلفي الحدوشي يطالبها بمنع "ملابس الفسق والعهر"
أخبارنا المغربية : سناء الوردي سارع الشيخ السلفي المعروف عمر الحدوشي إلى توجيه سهام نقده إلى وزارة الداخلية بعد قرارها الأخير القاضي بمنع خياطة وبيع اللباس ... تفاصيل أكثر
عاجل .. رونالدو يتوج بجائزة افضل لاعب في العالم و هذا ما قاله عن غياب ميسي
أخبارنا المغربية : كما كان متوقعا ، توج كريستيانو رونالدو بجائزة افضل لاعب في العالم لعام 2016 ، في مدينة زيوريخ السويسرية والتي يمنحها الإتحاد الدولي ... تفاصيل أكثر
حصري .. الأمن يجنب كارثة ويعتقل عصابة تحترف خطف الأطفال "الزهريين" و6 تلاميذ تعرفوا على الجناة
اخبارنا المغربية : جمال مايس أفادت مصادر مطلعة ل"أخبارنا" أن عناصر الأمن بأزيلال جنبت كارثة كادت أن تذهب بأرواح اطفال أبرياء ، حيث كانت دورية أمنية ... تفاصيل أكثر
باقي الخير... عنصر من الوقاية المدنية يعثر على ظرف به مبلغ مالي مهم وهذا ما فعله!
اخبارنا المغربية : جمال مايس أفاد مصدر مطلع ل"أخبارنا" أن عنصرا يعمل بجهاز الوقاية المدنية ، بينما كان يسير في طريقه أمس الأحد بتجزئة النور باولاد ... تفاصيل أكثر
روبرتو كارلوس ينتقد غياب ميسي ولاعبي برشلونة عن حفل "فيفا"
انتقد النجم البرازيلي السابق روبرتو كارلوس ظهير ريال مدريد الإسباني سابقاً، غياب نجوم برشلونة عن حفل جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للأفضل في عام ... تفاصيل أكثر
مرصد الشمال يهاجم وزارة الداخلية بسبب منع لباس "البرقع "
أخبارنا المغربية : الرباط هاجم مرصد الشمال لحقوق الإنسان قرار وزارة الداخلية القاضي بمنع لباس " البرقع " بالمغرب و اعتبره انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان ، مضيفا في بلاغ بهذا ... تفاصيل أكثر
الجماهير المغربية بالامارات تحرج رونار بسبب زياش
أخبارنا المغربية : ع. الوزاني احتجت الجماهير المغربية التي حضرت الى ملعب طحنون بن محمد بمدينة العين لتشجيع المنتخب الوطني في وديته امام منتخب فنلندا ، ... تفاصيل أكثر
رونار غادي دخلنا في الحيط .. عرض هزيل و هزيمة أمام منتخب أوروبي مغمور قبل أيام من كـان الغابون
اخبارنا المغربية : عادل الوزاني على ارضية ملعب طحنون بمدينة العين الاماراتية ، انهزم المنتخب المغربي اليوم الاثنين امام نظيره الفنلندي المغمور بهدف دون رد، في ... تفاصيل أكثر