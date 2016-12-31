آخر الأخبار

الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني – السبت 31 دجنبر 2016 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ "إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا ... تفاصيل أكثر