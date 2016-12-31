آخر الأخبار

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05:22 المضيق- الفنيدق : التوقيع على 12 اتفاقية للشراكة متعلقة بمشاريع مدرة للدخل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
عاجل : تركيا تهتز على وقع هجوم إرهابي على ملهى ليلي و هذه هي الحصيلة الأوليةأعلن عمدة اسطنبول أن هجوما إرهابيا على ملهى ليلي في المدينة التركية في ساعة مبكرة من الاحتفالات بالعام الميلاد الجديد الأحد أسفر في حصيلة أولية
أهم الأخبار
مدرسة سابقة للأميرة للاسلمى تكشف عن الوجه الآخر لعقيلة الملك محمد السادس
أخبارنا المغربية في محاولة منها للإطلالة على "الوجه الآخر" للأميرة للا سلمى، حاورت أسبوعية الأيام أستاذة سبق أن درّست عقيلة الملك محمد السادس، حيث قالت أنها ... تفاصيل أكثر
"الاستقلال" يكشف موقفه النهائي من المشاركة في الحكومة و يوصي بمعاقبة المتمردين
أخبارنا المغربية : الرباط جدد المجلس الوطني لحزب الاستقلال تأكيد مشاركته في الحكومة المقبلة، عقب نهاية دورته الاستثنائية المنعقدة اليوم السبت، معبرا عن دعمه لعبد الإله ... تفاصيل أكثر
محمد ربيعي و وئام ديسلام أحسن رياضيين في المغرب لسنة 2016
اختير الملاكم محمد الربيعي للسنة الثانية على التوالي، ولاعبة التايكواندو وئام ديسلام ، أفضل رياضيين في المغرب لسنة 2016، من خلال استطلاع الرأي الذي أنجزه ... تفاصيل أكثر
هذا ما قررته المحكمة في حق عمدة مراكش السابق المتهم بالتزوير و تبديد أموال عمومية
قضت محكمة الاستئناف بمراكش أول أمس الخميس بسنة موقوفة التنفيذ وأداء غرامة حددت في 20 ألف درهم في حق الرئيس السابق للمجلس الجماعي لمدينة مراكش ... تفاصيل أكثر
هذا موقف وزارة الصحة حول ترويج مستحضر طبي "فايسبوكيا" كدواء للسرطان والإيدز
أخبارنا المغربية حذرت وزارة الصحة من مستحضر يروج بمجموعة من الصفحات على المواقع الاجتماعية حيث تم تقديمه كعلاج فعال لفيروس الإيدز وداء السرطان وأمراض أخرى مستعصية. و ... تفاصيل أكثر
بنكيران سيتخذ قراره النهائي اليوم وهذا ما ينتظره
أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج في تصريح مقتضب خص به وسلئل الإعلان الوطنية، أكد رئيس الحكومة المكلف عبد الاله بنكيران أنه سيتخذ قراره النهائي بخصوص ... تفاصيل أكثر
مغرب الثقافات تقرر تغيير موعد تنظيم مهرجان موازين، وهذا هو السبب
أخبارنا المغربية : حنان سلامة كشفت مصادر من داخل جمعية مغرب الثقافات أن مسؤولي هذه الأخيرة قرروا تغيير التاريخ المعتاد الذي كان يقام فيه مهرجان موازين ... تفاصيل أكثر
نص كلمة حميد شباط التي ألقاها أمام أزيد من ألف استقلالي و استقلالية و فجر فيها كل شي
الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني – السبت 31 دجنبر 2016 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ "إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا ... تفاصيل أكثر
بدون تضييع وقت، بنكيران يستقبل قياديين استقلاليين لتدارس تشكيل الحكومة
أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج حل كل من حمدي ولد الرشيد ومحمد السوسي المساوي وبوعمر تغوان ببيت رئيس الحكومة بحي الليمون مغرب هذا اليوم من ... تفاصيل أكثر
بنكيران يودع سنة 2016 بأنباء غير سارة بخصوص مديونية المغرب
أخبارنا المغربية بلغ حجم المديونية الخارجية العمومية بالمغرب 6ر319 مليار درهم في متم شتنبر 2016 ، مقابل 8ر313 مليار درهم في متم مارس 2016، حسبما أفادت ... تفاصيل أكثر
اعتقال "مشرمل" اعتدى على ثلاثة شبان بالسلاح الأبيض
أخبارنا المغربية : جمال مايس أفادت مصادر ل"أخبارنا" أن عراكا وقع بين شاب وثلاثة شبان آخرين بالقرب من سوق الخضر ببني ملال ، حيث أقدم الشاب ... تفاصيل أكثر
المنتخب الوطني يجري تداريبه بحضور الجالية المغربية بدولة الإمارات
أخبارنا المغربية : الرباط خاض المنتخب الوطني صباح يومه السبت 31 دجنبر 2016، حصة تدريبية بحضور الجالية المغربية بدولة الإمارات العربية المتحدة. وعلى أرضية ملعب طحنون بن ... تفاصيل أكثر
عاجل : تركيا تهتز على وقع هجوم إرهابي على ملهى ليلي و هذه هي الحصيلة الأولية
أعلن عمدة اسطنبول أن هجوما إرهابيا على ملهى ليلي في المدينة التركية في ساعة مبكرة من الاحتفالات بالعام الميلاد الجديد الأحد أسفر في حصيلة أولية ... تفاصيل أكثر
هذا ما ينتظر المتورطين في الاختلالات التي عرفتها صفقات المخطط الاستعجالي !!!
أخبارنا المغربية توصل رشيد بلمختار وزير التربية الوطنية بمذكرة استعجالية، من طرف المجلس الأعلى للحسابات، حذر فيها من وجود خروقات خطيرة تستدعي وضع إجراء ات فورية ... تفاصيل أكثر
تعرف على البكائون السبعة من الصحابة
بدون الإخلاص وصدق النية في طاعة الله سبحانة وتعالى قد تتغير نيه العبد ويصبح عمله هباءً منثورًا، وقد كان الصحابة الكرام يعيشون تلك المعاني الراقية، ... تفاصيل أكثر
7 أطعمة تجعلك لا تشعر بالبرد مهما انخفضت درجة الحرارة
تعتمد تدفئة الجسم لمواجهة الانخفاضات الحادة في درجات الحرارة على اتباع حزمة من الخطوات تبدأ بارتداء الملابس الثقيلة وتجنب تيارات الهواء وخلافه، إلا أن العامل ... تفاصيل أكثر
فيس بوك لا يخبرك بكل ما يعرفه عنك
تعمل الشبكة الاجتماعية فيس بوك على شراء البيانات الخاصة بمستخدميها من أطراف أخرى لتكملة النقص في المعلومات التي لا تعرفها على مستخدميها، وذلك وفقاً لتقرير ... تفاصيل أكثر
بالفيديو.. شلال تتدفق مياهه من أسفل لأعلى
الذهاب إلى الشلالات من المغامرات الشيقة، فهي تسحر زوارها بصوت مياهها العذب المتدفق من أعلى لأسفل، لكن يبدو أن شلال اسكتلندي فاجأ زواره بشيء مختلف. تمكن ... تفاصيل أكثر
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إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية
المرجو مساعدتنا في البحث عن هذا الشاب
لام الاخوان والاخوات. هذا الشاب ولد عمتي راه مختفي تقريبا شي خمس ايام ،الله يخليكم لي شافو ولا عرف عليه شي حاجة راه الام ديالو ... تفاصيل أكثر
Dans le cadre de l’accompagnement de son développement, l’Office National des Chemins de Fer recrute, des titulaires de DUT dans l’une des spécialités et les ... تفاصيل أكثر