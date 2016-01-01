آخر الأخبار

جدد رئيس جمهورية مدغشقر فخامة السيد هيري راجاوناريمامبيانينا، مساء اليوم الأحد بأديس أبابا، التأكيد على دعم بلاده لعودة المغرب إلى الاتحاد الافريقي، مشددا على أن