آخر الأخبار

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01:39 عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي هي عودة إلى عمقه التاريخي والجغرافي والسياسي والاقتصادي (أستاذ جامعي)
بعد قرار ترامب .. منع 3 رياضيين مغاربة من دخول أمريكاأخبارنا المغربية جرى منع 3 بلجيكيين من أصل مغربي، من السفر إلى الولايات المتحدة للمشاركة في البطولة الدولية الكبرى للتايكواندو بولاية "لاس فيغاس"، من 31 يناير
أهم الأخبار
بعد قرار ترامب .. منع 3 رياضيين مغاربة من دخول أمريكا
أخبارنا المغربية جرى منع 3 بلجيكيين من أصل مغربي، من السفر إلى الولايات المتحدة للمشاركة في البطولة الدولية الكبرى للتايكواندو بولاية "لاس فيغاس"، من 31 يناير ... تفاصيل أكثر
توقيف أربعة متهمين بالاتجار الدولي في مخدر الإكستازي بالناظور
تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة الناظور، بتعاون مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، صباح أمس الثلاثاء، من توقيف أربعة أشخاص على خلفية البحث المنجز ... تفاصيل أكثر
متهمة سعد لمجرد تحاول إطالة بقائه في السجن وهذه آخر تطورات القضية
أخبارنا المغربية : حنان سلامة قالت مصادر إعلامية فرنسية أن محامي الشابة لورا بريول التي تتهم سعد لمجرد بمحاولة الاعتداء عليها جنسيا عمد إلى تقديم شهادة ... تفاصيل أكثر
منتخب إفريقي كبير يحاول خطف رونار من الأسود
أخبارنا المغربية : محمد الميموني أكد الناخب الوطني هيرفي رونار أن مسؤولي الجامة الجنوب إفريقية لكرة القدم اتصلوا به في اليومين الماضيين من أجل إقناعه بفسخ ... تفاصيل أكثر
الأمن الوطني يجهز فرق الدراجين بخوذات جديدة ، وهذه مواصفاتها المتطورة
أخبارنا المغربية: حنان سلامة كشفت مصادر رسمية عن قيام المديرية العامة للأمن الوطني بتجهيز فرق الدراجين التابعة لها بخوذات جديدة ذات تقنيات جد متطورة وذلك في ... تفاصيل أكثر
ترامب يختار شركاؤه 5 الأكثر أهمية بالعالم العربي ويصدم الجزائر
DW عربية تلقي نظرة على خمسة شركاء محتملين لترامب في العالم العربي. 1- المملكة العربية السعودية برز اسم السعودية من أيام الحملة الانتخابية لترامب، لاسيما في ظل ... تفاصيل أكثر
قريبا : بعد نجاحه الكبير " دوزيم " تطرح النسخة الثانية من برنامج " لحبيبة مي "
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية بعد أن حقق نسب مشاهدة عالية جدا ، و تفاعلت مع كل حلقاته شريحة كبيرة من المشاهدين المغاربة ، علمنا في ... تفاصيل أكثر
موت بالضحك: مغاربة يرسمون سحرا على صورة مصرية بالأغنية الشهيرة "أشتا تا تا " وهذا تفسيرها من طرف المصريين
أخبارنا المغربية ــ جمال مايس يبدو أن إخواننا المصريين فقدوا صوابهم إلى حد أنهم أصبحوا يعتقدون بأن جميع المغاربة سحرة ومشعوذون ، في حين أن السحر ... تفاصيل أكثر
الملك يحل بجمهورية جنوب السودان و هؤلاء هم الوزراء الثمانية الذين رافقوه
حل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الأمير مولاي إسماعيل، بعد ظهر اليوم الأربعاء بجوبا، في زيارة رسمية لجمهورية جنوب السودان، ... تفاصيل أكثر
شركات أمريكية جديدة متخصصة في صناعة الطائرات قريبا بالمغرب
أخبارنا المغربية كشف الموقع الإخباري الأمريكي (أفيايشن ويك نيتوورك) أن المغرب أضحى أرضية أكثر "جاذبية" بالنسبة لصناعة الطيران، القطاع الواعد والذي يشهد نموا سريعا في المملكة. وأبرز ... تفاصيل أكثر
فيسبوكيين يفضحون بالفيديو مجزرة مقززة داخل أكبر سوق مغربي
أخبارنا المغربية : جمال مايس تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يتحدث عن الوضعية الكارثية لمجزرة بأحد أكبر الأسواق بجهة بني ملال خنيفرة وإن لم نقل ... تفاصيل أكثر
بطولة القسم الثاني.. برنامج الدورة السابعة عشرة
في ما يلي برنامح منافسات الدورة السابعة عشرة للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب، لأندية القسم الوطني الثاني لكرة القدم، المقررة يوم السبت المقبل ابتداء من الساعة ... تفاصيل أكثر
ترامب يختار شركاؤه 5 الأكثر أهمية بالعالم العربي ويصدم الجزائر
DW عربية تلقي نظرة على خمسة شركاء محتملين لترامب في العالم العربي. 1- المملكة العربية السعودية برز اسم السعودية من أيام الحملة الانتخابية لترامب، لاسيما في ظل ... تفاصيل أكثر
إدارية الدار البيضاء تصدر قرارها بخصوص إغلاق مدارس الفاتح الخاصة
أخبارنا المغربية: سناء الوردي تلقى مسؤولو مجموعة مدارس الفاتح وأولياء أمور التلاميذ بالدار البيضاء ضربة موجعة عصر هذا اليوم بعدما قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء برفض ... تفاصيل أكثر
نصائح غالية في حفظ القرآن الكريم
نصائح غالية في حفظ القرآن الكريم: أولاً: تضرع إلى الله - سبحانه وتعالى - وأكثر من الدعاء بأن يعينك على حفظ القرآن. ثانيًا: اجعل لك وردًا يوميًا ... تفاصيل أكثر
الاكتفاء بالخضار فقط يشكل خطرا على الأطفال
يدور نقاش حاد حاليا في بعض الدول الأوروبية، وخاصة في إيطاليا وفي ألمانيا عن جدوى اعتماد التغذية الخضرية فقط للأطفال. والتغذية الخضرية تعمد على الخضار والنبات فقط، ... تفاصيل أكثر
تويوتا الأكثر بحثاً عبر غوغل حول العالم ثم بي إم دبليو
يبدو أن تويوتا لا تحظى بشعبية عارمة في منطقة الخليج العربي فقط، إذ أظهرت دراسة جديدة أن شركة صناعة السيارات اليابانية تعد أكثر العلامات التجارية ... تفاصيل أكثر
بالفيديو: أمريكي يتجول في الشوارع والنيران تلتهم جسده
في مشهد مثير للرعب والدهشة، أظهر مقطع فيديو نشر على يوتيوب رجلاً وهو يتجول بكل هدوء في أحد شوارع مدينة نيويورك الأمريكية وألسنة اللهب تلتهم ... تفاصيل أكثر
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إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية
فاضمة.. مسنة عمرها 86 عاما تقاوم سرطان الجلد في صمت
لم تتوقع « فاضمة إغيلان » البالغة من العمر 86 سنة أن تصاب بسرطان الجلد ذات يوم ويأكل أجزاء من وجهها بعدما قامت باستئصال ثالول ... تفاصيل أكثر
ستنظم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج مباراة لتوظيف 340 مراقب مربي (السلم 6) ذكور ويحتفظ ب 25% من المناصب المتبارى في شأنها لمرشحي مكفولي الأمة وقدماء العسكريين ... تفاصيل أكثر