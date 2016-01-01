آخر الأخبار

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة المحمدية، مساء أمس الجمعة، من توقيف شخص يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية، تتألف من ثلاثة أفراد، متورطة في ارتكاب عملية ... تفاصيل أكثر