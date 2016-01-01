آخر الأخبار

أخبارنا المغربية منذ اختفائه قبل سنة، بعد إعفائه من إدارة شرطة الخطوط الملكية المغربية، اختار ادريس بنهيمة العودة إلى الواجهة الإعلامية من بوابة الدفاع عن مزارعي