آخر الأخبار

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قرار مفاجئ .. الفراعنة يرفضون تغيير ملعب "المزرعة السعيدة" في مواجهة الأسود.. فهل هي بداية الحرب النفسية ؟أخبارنا المغربية : ع. الوزاني في قرار مفاجئ و غريب ، رفض المنتخب المصري تغيير ملعب بور جونتي الكارثي، الذي سيحتضن مباراته ضد المنتخب المغربي ،
أهم الأخبار
الموافقة على إجراء خبرة طبية لمعتقلي اكديم و رفض تمتيعهم بالسراح المؤقت
قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بمدينة سلا، مساء اليوم الأربعاء، رفض الدفع المتعلق بعدم اختصاصها في البت في ملف المتهمين على خلفية أحداث ... تفاصيل أكثر
عوتاني... حادثة بين شاحنة وحافلة لنقل الركاب ونقل الضحايا للمستشفى
أخبارنا المغربية - جمال مايس أفادت مصادر ل"أخبارنا" أن حادثة سير خطيرة وقعت عصر أمس الأربعاء بين قصبة تادلة وزاوية الشيخ إقليم بني ملال وكادت تكون ... تفاصيل أكثر
مطالب بمراجعة تقاعد البرلمانيين بعدما أصبح مهددا بالإفلاس
أخبارنا المغربية قرر مكتب مجلس النواب القاضي بمراجعة تقاعد النواب البرلمانيين الذي يستنزف ميزانية المجلس بما يقارب المليار سنتيم سنويا. ويأتي هذا الاقتراح حسب يومية الأحداث المغربية، ... تفاصيل أكثر
هذا مصير موظف صغير اختلس "درهمين"
أخبارنا المغربية تعرض موظف بالمقاطعة الثالثة بمدينة خنيفرة للاعتقال، حيث تم وضعه رهن الحراسة النظرية في انتظار الانتهاء من التحقيقات في قضية اختلاس درهمين. و أشارت صحيفة ... تفاصيل أكثر
خطير: أمن أكادير يضع حد لعصابة متخصصة في سرقة السيارات الفارهة باستعمال مواقع الكترونية مشهورة
أخبارنا المغربية : أحمد الهلالي علمت "أخبارنا" من مصادر مطلعة أن مصالح الأمن بمدينة أكادير قامت بتوقيف شخصين ينشطان ضمن عصابة إجرامية متخصصة في سرقة ... تفاصيل أكثر
مصر تعبر غانا بصاروخية محمد صلاح و تلاقي المنتخب المغربي في دور الربع (فيديو)
جدد منتخب مصر انتصاره على نظيره الغاني في أقل من ثلاثة شهور، بالفوز عليه 1-0، ليتصدر المجموعة الرابعة في ختام الدور الأول لكأس الأمم الأفريقية ... تفاصيل أكثر
رغم المحاولات الجزائرية لاستمالتها، مصر تصوت لصالح عودة المغرب للاتحاد الافريقي
أخبارنا المغربية يبدو أن مصر استسلمت في النهاية وصوتت لصالح عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، والتي ستصبح رسمية في 30 يناير الجاري، وفق ما كشفت عنه ... تفاصيل أكثر
الداعية السعودي سلمان العودة يفقد زوجته وابنه في حادث سير
توفيت زوجة وابن الداعية السعودي سلمان العودة، في حادث سير، اليوم الأربعاء، حيث أوردت وسائل إعلام سعودية أن الحادث وقع على طريق الفيضة شمال مدينة ... تفاصيل أكثر
لشكر ينفي تورط حزب الوردة في المؤامرة ضد بنكيران
أخبارنا المغربية نفى ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي وجود أي مؤامرة حيكت ضد حزب العدالة والتنمية عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات و التي منحت ... تفاصيل أكثر
منظمة الصحة العالمية تحذر المغرب من إنفلونزا الطيور
أخبارنا المغربية دقت منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر بخصوص الانتشار الكبير لسلالات مختلفة من انفلونزا الطيور في العديد من البلدان، حيث طالبت المغرب بتكثيف المراقبة بخصوص ... تفاصيل أكثر
صادم : مدينة الصخيرات تستفيق على وقع عملية انتحار شاب عشريني هذه تفاصيلها
عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية استفاقت ساكنة الصخيرات صبيحة هذا اليوم على وقع عملية انتحار ، ذهب ضحيتها شاب في الـ25 من عمره ، أقدم ... تفاصيل أكثر
قرار مفاجئ .. الفراعنة يرفضون تغيير ملعب "المزرعة السعيدة" في مواجهة الأسود.. فهل هي بداية الحرب النفسية ؟
أخبارنا المغربية : ع. الوزاني في قرار مفاجئ و غريب ، رفض المنتخب المصري تغيير ملعب بور جونتي الكارثي، الذي سيحتضن مباراته ضد المنتخب المغربي ، ... تفاصيل أكثر
عناق "حـار" بين ترامب و كيم جونغ في هونغ كونغ (صور)
شهدت شوارع مدينة هونج كونج الصينية، الأربعاء، عناقا وقبلات متبادلة بين "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والكوري الشمالي كيم جونغ أون". وتنكر رجلان، في شخصيتي الرئيس الأمريكي ... تفاصيل أكثر
"الأساتذة المتدربون" يحشدون الدعم استعدادا لمسيرة غير مسبوقة
أخبارنا المغربية : سناء الوردي لازالت تنسيقية الأساتذة المتدربين تواصل "الحشد والنفير" استعدادا لمسيرتها الوطنية المزمع تنظيمها الأحد القادم بالرباط تضامنا مع من اعتبرتهم "المرسبين انتقاما" ... تفاصيل أكثر
من أسباب البركة في بيت المسلم
1ـ قراءة القرآن يقول الله تبارك وتعالى: {وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ} الأنعام:92، فالقرآن جعله الله بركة من خلال اتباع تعاليمه وقراءته وتحكيمه والتداوي به، ولذلك قال ... تفاصيل أكثر
ماذا تعني نوبات الصداع في الصباح الباكر؟
يمكن أن يسبب الصداع أوجاعاً في مناطق أخرى من الجسم مثل الرقبة، وقد يكون هذا الألم متوسطاً أو شديداً حسب نوع الصداع، كما قد يصاحبه ... تفاصيل أكثر
بالفيديو: منزل متنقل مزود بطائرة مروحية خاصة
نشرت صحيفة ديلي ميل تقريراً حول منزل متنقل فاخر للعطلات يمكن اعتباره الأول من نوعه، حيث تم تزويده بطائرة مروحية خاصة.ويبلغ طول المنزل المتنقل 45 ... تفاصيل أكثر
بالفيديو.. ظهور مخلوقات مرعبة في متنزه أمريكي
رصدت كاميرا هاتف محمول لقطات غريبة لمخلوقات عديدة ضخمة لديها فراء بني كثيف تشبه "بيج فوت". ظهر اثنان من المخلوقات الغريبة يجلسان على الجليد قبل أن ... تفاصيل أكثر
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إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية
من ينقذ البطل " بدر " .. يحتاج عملية جراحية مستعجلة كلفتها 300 مليون سنتيم
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية توصلنا في موقع " أخبارنا المغربية " بطلب مساعدة يستجدي قلوب المحسنين من اجل انقاذ حياة البطل " بدر " ، ... تفاصيل أكثر
Dans le cadre de l’accompagnement de son développement, l’Office National des Chemins de Fer recrute, des titulaires de DUT dans l’une des spécialités et les ... تفاصيل أكثر