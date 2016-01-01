آخر الأخبار

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"بونوا آمون" يحقق فوزا كبيرا فى الانتخابات التمهيدية لليسار الفرنسي

فاز وزير التربية الفرنسي السابق ،بونوا آمون اليوم الأحد في الانتخابات التمهيدية لليسار الفرنسي ، ليصبح مرشح الحزب الاشتراكي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، متقدما بشكل

أهم الأخبار

"بونوا آمون" يحقق فوزا كبيرا فى الانتخابات التمهيدية لليسار الفرنسى

"بونوا آمون" يحقق فوزا كبيرا فى الانتخابات التمهيدية لليسار الفرنسي

فاز وزير التربية الفرنسي السابق ،بونوا آمون اليوم الأحد في الانتخابات التمهيدية لليسار الفرنسي ، ليصبح مرشح الحزب الاشتراكي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، متقدما بشكل ... تفاصيل أكثر

تطورات مثيرة قد تزيل الغموض عن اغتيال بنبركة

تطورات مثيرة قد تزيل الغموض عن اغتيال بنبركة

أخبارنا المغربية  يستعد المجلس الوطني لحقوق الإنسان للإفراج عن التقرير المتعلق بالمهدي بنبركة الذي اغتيل في ظروف غامضة في باريس سنة 1965، خلال شهر فبراير المقبل. و ... تفاصيل أكثر

تحاليل تؤكد أن القنيطريين معرضون لخطر السرطان وهذا هو السبب

تحاليل تؤكد أن القنيطريين معرضون لخطر السرطان وهذا هو السبب

  أخبارنا المغربية : سناء الوردي أثبتت التحاليل المخبرية التي تم إجراؤها على عينات من الجزيئات الدقيقة التي يتشكل منها الغبار القاتم الذي يغطي مدينة القنيطرة أن ... تفاصيل أكثر

غريب: سقوط "جبل" من الملابس القديمة يودي باختناق أسرة مغربية باسبانيا

غريب: سقوط "جبل" من الملابس القديمة يودي باختناق أسرة مغربية باسبانيا

أخبارنا المغربية  لفظ ثلاثة أفراد من أسرة مغربية أنفاسهم الأخيرة داخل أحد الشقق بمدينة اليكانتي الاسبانية، وذلك تحت قنطارات من الملابس القديمة التي كان ينوي رب ... تفاصيل أكثر

الرئيس الملغاشي : المغرب سيضطلع بدور هام داخل الاتحاد الافريقي

الرئيس الملغاشي : المغرب سيضطلع بدور هام داخل الاتحاد الافريقي

جدد رئيس جمهورية مدغشقر فخامة السيد هيري راجاوناريمامبيانينا، مساء اليوم الأحد بأديس أبابا، التأكيد على دعم بلاده لعودة المغرب إلى الاتحاد الافريقي، مشددا على أن ... تفاصيل أكثر

الجزائر توافق على عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي

الجزائر توافق على عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي

فاجأ وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، الجميع بتصريح مثير حول عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، حين قال إن الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، أبلغ رئيسة ... تفاصيل أكثر

المغرب حصل على تأييد 42 دولة للعودة إلى الاتحاد الأفريقي

المغرب حصل على تأييد 42 دولة للعودة إلى الاتحاد الأفريقي

اعلن المغرب انه حصل على "التاييد غير المشروط" لـ 42 من دول الاتحاد الافريقي ال54 للعودة الى الاتحاد في القمة التي ستفتتح الاثنين، بحسب دبلوماسي ... تفاصيل أكثر

ضاحي خلفان يؤيد قرار ترامب بمنع دخول مواطني 7 دول إسلامية لأمريكا

ضاحي خلفان يؤيد قرار ترامب بمنع دخول مواطني 7 دول إسلامية لأمريكا

أيد ضاحي خلفان، الرئيس السابق لشرطة دبي، قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمنع دخول رعايا 7 دول عربية وإسلامية إلى الولايات المتحدة الأميركية. وكتب خلفان، اليوم ... تفاصيل أكثر

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

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نداءات إنسانية

طفل يعاني من السرطان يناشدكم

طفل يعاني من السرطان يناشدكم

  يعاني هذا الطفل من مرض السرطان ، عائلته جد فقيرة ولا تقوى على تكاليف العلاج للمزيد من المعطيات أو للتأكد من الحالة المرجو الاتصال بالرقم: ... تفاصيل أكثر

مباريات ووظائف
توظيف 83 شخصا بالمكتب الوطني للسكك الحديدية

توظيف 83 شخصا بالمكتب الوطني للسكك الحديدية

  Dans le cadre de l’accompagnement de son développement, l’Office National des Chemins de Fer recrute, des titulaires de DUT dans l’une des spécialités et les ... تفاصيل أكثر

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