آخر الأخبار

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10:50 موجة البرد .. مؤسسة محمد الخامس للتضامن توزع مساعدات لفائدة 1535 أسرة بزاوية أحنصال (إقليم أزيلال)
"بونوا آمون" يحقق فوزا كبيرا فى الانتخابات التمهيدية لليسار الفرنسيفاز وزير التربية الفرنسي السابق ،بونوا آمون اليوم الأحد في الانتخابات التمهيدية لليسار الفرنسي ، ليصبح مرشح الحزب الاشتراكي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، متقدما بشكل
أهم الأخبار
"بونوا آمون" يحقق فوزا كبيرا فى الانتخابات التمهيدية لليسار الفرنسي
فاز وزير التربية الفرنسي السابق ،بونوا آمون اليوم الأحد في الانتخابات التمهيدية لليسار الفرنسي ، ليصبح مرشح الحزب الاشتراكي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، متقدما بشكل ... تفاصيل أكثر
تطورات مثيرة قد تزيل الغموض عن اغتيال بنبركة
أخبارنا المغربية يستعد المجلس الوطني لحقوق الإنسان للإفراج عن التقرير المتعلق بالمهدي بنبركة الذي اغتيل في ظروف غامضة في باريس سنة 1965، خلال شهر فبراير المقبل. و ... تفاصيل أكثر
تحاليل تؤكد أن القنيطريين معرضون لخطر السرطان وهذا هو السبب
أخبارنا المغربية : سناء الوردي أثبتت التحاليل المخبرية التي تم إجراؤها على عينات من الجزيئات الدقيقة التي يتشكل منها الغبار القاتم الذي يغطي مدينة القنيطرة أن ... تفاصيل أكثر
غريب: سقوط "جبل" من الملابس القديمة يودي باختناق أسرة مغربية باسبانيا
أخبارنا المغربية لفظ ثلاثة أفراد من أسرة مغربية أنفاسهم الأخيرة داخل أحد الشقق بمدينة اليكانتي الاسبانية، وذلك تحت قنطارات من الملابس القديمة التي كان ينوي رب ... تفاصيل أكثر
الرئيس الملغاشي : المغرب سيضطلع بدور هام داخل الاتحاد الافريقي
جدد رئيس جمهورية مدغشقر فخامة السيد هيري راجاوناريمامبيانينا، مساء اليوم الأحد بأديس أبابا، التأكيد على دعم بلاده لعودة المغرب إلى الاتحاد الافريقي، مشددا على أن ... تفاصيل أكثر
الجزائر توافق على عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي
فاجأ وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، الجميع بتصريح مثير حول عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، حين قال إن الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، أبلغ رئيسة ... تفاصيل أكثر
المغرب حصل على تأييد 42 دولة للعودة إلى الاتحاد الأفريقي
اعلن المغرب انه حصل على "التاييد غير المشروط" لـ 42 من دول الاتحاد الافريقي ال54 للعودة الى الاتحاد في القمة التي ستفتتح الاثنين، بحسب دبلوماسي ... تفاصيل أكثر
ضاحي خلفان يؤيد قرار ترامب بمنع دخول مواطني 7 دول إسلامية لأمريكا
أيد ضاحي خلفان، الرئيس السابق لشرطة دبي، قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمنع دخول رعايا 7 دول عربية وإسلامية إلى الولايات المتحدة الأميركية. وكتب خلفان، اليوم ... تفاصيل أكثر
الرئيس الملغاشي : المغرب سيضطلع بدور هام داخل الاتحاد الافريقي
جدد رئيس جمهورية مدغشقر فخامة السيد هيري راجاوناريمامبيانينا، مساء اليوم الأحد بأديس أبابا، التأكيد على دعم بلاده لعودة المغرب إلى الاتحاد الافريقي، مشددا على أن ... تفاصيل أكثر
مبيعات السيارات الجديدة بالمغرب تحققا رقما قياسيا وهذا هو ترتيب العلامات الأكثر إقبالا
أخبارنا المغربية : المهدي الوافي عرفت سنة 2016 المنصرمة تسجيل المغرب لرقم قياسي من حيث مبيعات السيارات الجديدة والتي ارتفع إقبال المغاربة عليها بشكل كبير ليبلغ ... تفاصيل أكثر
فضيحة: العثور على 3 أطنان من السلع المهربة والهبات بمنزل مسؤول كبير بمؤسسة خيرية
أخبارنا المغربية قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة تمارة إحالة خمسة أطر ومسؤولين بخيرية عين عتيق، على سجن الزاكي بسلا وحبسهم على ذمة التحقيق. كما قرر ... تفاصيل أكثر
رونالدو يقود ريال مدريد للفوز على ريال سوسيداد (فيديو)
قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه ريال مدريد لتحقيق فوز مستحق على ضيفه ريال سوسيداد 3-0 خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، في الجولة 20 ... تفاصيل أكثر
"بونوا آمون" يحقق فوزا كبيرا فى الانتخابات التمهيدية لليسار الفرنسي
فاز وزير التربية الفرنسي السابق ،بونوا آمون اليوم الأحد في الانتخابات التمهيدية لليسار الفرنسي ، ليصبح مرشح الحزب الاشتراكي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، متقدما بشكل ... تفاصيل أكثر
أساتذة الغد يحجون بالآلاف إلى باب الرواح للتضامن مع زملائهم "المرسبين"
أخبارنا المغربية : سناء الوردي شهد محيط باب الرواح بالعاصمة الرباط منذ 11 صباحا إنزالا مكثفا للأساتذة المتدربين والمتعاطفين معهم والذين حجوا بالآلاف استجابة لنداء التنسيقية ... تفاصيل أكثر
عشر همسات تحتاجها عند الفتن!
في زحمة الحياة تتجدد الفتن من هنا وهناك , ويصاب المسلمون بنوع من الهموم بسبب توالي الفتن , فياترى هل من همسات لمن نزلت بساحته ... تفاصيل أكثر
استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعرف على سرطان الجلد
كر فريق من الباحثين في الولايات المتحدة، أنه من الممكن بفضل منظومة جديدة للذكاء الاصطناعي، التعرف على دلائل الإصابة بمرض سرطان الجلد، بنفس كفاءة الأطباء ... تفاصيل أكثر
الكشف عن "غالاكسي إس 8" أواخر مارس المقبل
ذكرت تقارير إخبارية أن شركة سامسونغ تعتزم طرح الجيل الجديد من هواتفها الذكية "غالاكسي إس 8" و"غالاكسي إس 8 إيدج" بحلول 29 مارس (آذار) المقبل.ونقل ... تفاصيل أكثر
فتاة "أفعى" تبدل جلدها كل 6 أسابيع
تعاني فتاة هندية من مرض نادر تسبب بطردها من المدرسة، حيث يتبدل جلدها بالكامل كل 6 أسابيع، مما دفع البعض إلى تسميتها بـ "الفتاة الأفعى".وشخّص ... تفاصيل أكثر
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إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية
طفل يعاني من السرطان يناشدكم
يعاني هذا الطفل من مرض السرطان ، عائلته جد فقيرة ولا تقوى على تكاليف العلاج للمزيد من المعطيات أو للتأكد من الحالة المرجو الاتصال بالرقم: ... تفاصيل أكثر
Dans le cadre de l’accompagnement de son développement, l’Office National des Chemins de Fer recrute, des titulaires de DUT dans l’une des spécialités et les ... تفاصيل أكثر