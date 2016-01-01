آخر الأخبار

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11:46 جمعية للمنتخبين الفرنسيين من اصل مغربي تعرب عن دعمها لتنسيقية أسر واصدقاء ضحايا احداث اكديم ايزيك
09:48 لقاء تشاوري بالرباط مع برلمان الطفل حول "التقرير الوطني برسم الجولة الثالثة من آلية الاستعراض الدولي الشامل"
جريمة بشعة تهز طنجة .. مقتل شاب على يد منحرفين حاولو اغتصاب مرافقته بغابة الرميلاتاخبارنا المغربية : اهتزت منطقة الرميلات بمدينة طنجة، مساء اليوم السبت، على وقع جريمة قتل مروعة راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 22 سنة. و حسب معطيات
أهم الأخبار
بأوامر ملكية، إقامة مستشفى عسكري ميداني مغربي بجنوب السودان
أفاد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، اليوم السبت، بأن الملك محمد السادس، أعطى تعليماته السامية من أجل إقامة مستشفى ميداني متعدد التخصصات من المستوى الثاني، ... تفاصيل أكثر
وفاة سيدة بعد وضع مولودها بجبال أزيلال ونشطاء يتساءلون عن مروحية وزارة الصحة
أخبارنا المغربية : جمال مايس أفادت مصادر ل"أخبارنا" ان سيدة في عقدها الثاني توفيت اليوم السبت بأحد دواوير ايت عباس إقليم أزيلال ، وذلك بعدما جاءها ... تفاصيل أكثر
المغربية كوثر براني تواصل تألقها في برنامج "آراب ايدول" و تحصل على أعلى نسب التصويت
اخبارنا المغربية : ضمنت المطربة المغربية الصاعدة كوثر براني تاهلها الى الدور المقبل من برنامج المواهب الغنائية الشهير "اراب ايدول" الذي يبث على قناة ام بي ... تفاصيل أكثر
جماهير طوغولية غاضبة تهاجم منزل الحارس اغاسا بعد الخسارة امام المغرب و هذا ما وقع (فيديو)
اخبارنا المغربية : ع . الوزاني حاولت بعض الجماهير الطوغولية الغاضبة، مهاجمة منزل أغاسا كوسي، حارس المنتخب الطوغولي ليلة امس الجمعة ، محملين اياه مسؤولية الهزيمة ... تفاصيل أكثر
زوجة يحيى جامع تطلب اللجوء للمغرب بعد تنحيه عن الحكم بغامبيا
ذكرت قناة الجزيرة ، اليوم السبت، أن زوجة الرئيس الغامبي المنتهية ولايته يحيى جامع، ذات الأصول المغربية، طالبت باللجوء رفقة زوجها وأسرتها إلى المغرب، وذلك ... تفاصيل أكثر
الفنان المغربي البشير عبدو يكشف حقيقة تخلي المحامي الوحش عن الدفاع عن سعد لمجرد
أخبارنا المغربية كذب الفنان المغربي البشير عبدو ما تم تداوله بخصوص تخلي المحامي الوحش موريتي عن قضية ابنه سعد لمجرد المعتقل بسجن فلوري بباريس. و كتب عبدو ... تفاصيل أكثر
المحمدية .. توقيف صاحب سوابق تورط في عمليات سرقة عن طريق الكسر
تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة المحمدية، مساء أمس الجمعة، من توقيف شخص يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية، تتألف من ثلاثة أفراد، متورطة في ارتكاب عملية ... تفاصيل أكثر
مخالفة عدم الخضوع للفحص الطبي الإجباري .. الزجر يهم هؤلاء السائقين
أفادت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك بأن زجر مخالفة عدم الخضوع للفحص الطبي الإجباري الذي يثبت الأهلية للسياقة، يهم ثلاث فئات من السائقين.وأوضحت الوزارة، في بلاغ ... تفاصيل أكثر
الأيام : انهيار حائط الدفاع عن بنكيران بعد انتخاب المالكي رئيسا للبرلمان
أخبارنا المغربية شكل انتخاب الحبيب المالكي، القيادي في الاتحاد الاشتراكي، على رأس البرلمان، ضربة موجعة لحزب العدالة والتنمية وحلفائه و لعبدالإله بنكيران شخصيا، باعتباره كان يأمل ... تفاصيل أكثر
خطير : الملياردير منصف بلخياط يسعى لقطع أرزاق مغاربة يقتاتون من الانترنت
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية في تدوينة له على صفحته الخاصة بالفيسبوك ، قال البودكاستر المغربي الشهير ، أمين رغيب أن الوزير السابق والملياردير منصف بلخياط ... تفاصيل أكثر
منحرفان يقتلان شابا بطنجة بعدما حاول الدفاع عن صديقته
أخبارنا المغربية شهد منتزه الرميلات بمدينة طنجة قبل قليل، جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب في العشرينيات من عمره، على يد منحرفين كانوا يحاولون اختطاف صديقته ... تفاصيل أكثر
فريق الرجاء البيضاوي للأشبال يهدر فرصة التعادل في افتتاح بطولة الكأس الدولية بالدوحة (فيديو)
فريق الرجاء البيضاوي للأشبال، اليوم السبت بالدوحة، فرصة التعادل في المباراة الافتتاحية لبطولة الكأس الدولية لكرة القدم التي جمعته بفريق بي إس في إيندهوفن للأشبال.وكانت ... تفاصيل أكثر
سقوط قتلى في إطلاق نار بتل أبيب و الفاعل يلوذ بالفرار
قالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إن شخصين قتلا في حادث إطلاق نار بمدينة تل أبيب. وأضافت الشرطة أنها باشرت بالتحقيق. ورجحت أن يكون الحادث ناجما ... تفاصيل أكثر
أستاذ متعاقد سيجد نفسه خلف القضبان بعد قام بخداع الأكاديمية
أخبارنا المغربية : العربي المرضي لم يكن أستاذ متعاقد ،نجح حديثا في المباراة التي نظمتها أكاديمية جهة سوس ماسة، أن الحيلة التي استعملها لتعزيز فرصه في ... تفاصيل أكثر
ما هي الأودية التي ذكرت في القرآن الكريم؟
القرآن الكريم هو معجزة نبي الله ورسوله محمد – صلوات الله عليه -، وهو الكتاب الذي يهدي الناس من الظلمات إلى النور. ومهما قرأنا وتعمقنا في ... تفاصيل أكثر
مشروب طبيعي يقوي المناعة ويقاوم أمراض الشتاء
في فصل الشتاء تزداد فرص الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا؛ نتيجة برودة الطقس، التي تضعف المناعة، وبالتالي تهاجم الفيروسات الجسم، مما يؤثر على الصحة. ويقدم الدكتور أحمد ... تفاصيل أكثر
بطريقة بسيطة.. تعرف على أكثر شخص تواصل معك عبر "واتساب"
يتيح تطبيق التراسل الفوري "واتساب"، مزايا قلما ننتبه إليها، من قبيل خاصية تكشف لك بيانات تفصيلية عن أكثر شخص يتواصل معك عبر التطبيق. وبوسع مستخدمي تطبيق ... تفاصيل أكثر
بالفيديو.. شاب بـ«نصف جسد» يطوف البيت الحرام على يديه
أثار مشهد الشاب "غانم المفتاح"، الذي ولد بنصف جسد، وهو يطوف بالحرم المكي على يديه، إعجاب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر". وأكد النشطاء، أن ... تفاصيل أكثر
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إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية
من ينقذ البطل " بدر " .. يحتاج عملية جراحية مستعجلة كلفتها 300 مليون سنتيم
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية توصلنا في موقع " أخبارنا المغربية " بطلب مساعدة يستجدي قلوب المحسنين من اجل انقاذ حياة البطل " بدر " ، ... تفاصيل أكثر
Dans le cadre de l’accompagnement de son développement, l’Office National des Chemins de Fer recrute, des titulaires de DUT dans l’une des spécialités et les ... تفاصيل أكثر