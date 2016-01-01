آخر الأخبار

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جريمة بشعة تهز طنجة .. مقتل شاب على يد منحرفين حاولو اغتصاب مرافقته بغابة الرميلات

اخبارنا المغربية :  اهتزت منطقة الرميلات بمدينة طنجة، مساء اليوم السبت، على وقع جريمة قتل مروعة راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 22 سنة. و حسب معطيات

أهم الأخبار

بأوامر ملكية، إقامة مستشفى عسكري ميداني مغربي بجنوب السودان

بأوامر ملكية، إقامة مستشفى عسكري ميداني مغربي بجنوب السودان

  أفاد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، اليوم السبت، بأن الملك محمد السادس، أعطى تعليماته السامية من أجل إقامة مستشفى ميداني متعدد التخصصات من المستوى الثاني، ... تفاصيل أكثر

وفاة سيدة بعد وضع مولودها بجبال أزيلال ونشطاء يتساءلون عن مروحية وزارة الصحة

وفاة سيدة بعد وضع مولودها بجبال أزيلال ونشطاء يتساءلون عن مروحية وزارة الصحة

  أخبارنا المغربية : جمال مايس أفادت مصادر ل"أخبارنا" ان سيدة في عقدها الثاني توفيت اليوم السبت بأحد دواوير ايت عباس إقليم أزيلال ، وذلك بعدما جاءها ... تفاصيل أكثر

المغربية كوثر براني تواصل تألقها في برنامج "آراب ايدول" و تحصل على أعلى نسب التصويت

المغربية كوثر براني تواصل تألقها في برنامج "آراب ايدول" و تحصل على أعلى نسب التصويت

اخبارنا المغربية :  ضمنت المطربة المغربية الصاعدة كوثر براني تاهلها الى الدور المقبل من برنامج المواهب الغنائية الشهير "اراب ايدول" الذي يبث على قناة ام بي ... تفاصيل أكثر

جماهير طوغولية غاضبة تهاجم منزل الحارس اغاسا بعد الخسارة امام المغرب و هذا ما وقع (فيديو)

جماهير طوغولية غاضبة تهاجم منزل الحارس اغاسا بعد الخسارة امام المغرب و هذا ما وقع (فيديو)

اخبارنا المغربية : ع . الوزاني  حاولت بعض الجماهير الطوغولية الغاضبة، مهاجمة منزل أغاسا كوسي، حارس المنتخب الطوغولي ليلة امس الجمعة ، محملين اياه مسؤولية الهزيمة ... تفاصيل أكثر

زوجة يحيى جامع تطلب اللجوء للمغرب بعد تنحيه عن الحكم بغامبيا

زوجة يحيى جامع تطلب اللجوء للمغرب بعد تنحيه عن الحكم بغامبيا

ذكرت قناة الجزيرة ، اليوم السبت، أن زوجة الرئيس الغامبي المنتهية ولايته يحيى جامع، ذات الأصول المغربية، طالبت باللجوء رفقة زوجها وأسرتها إلى المغرب، وذلك ... تفاصيل أكثر

الفنان المغربي البشير عبدو يكشف حقيقة تخلي المحامي الوحش عن الدفاع عن سعد لمجرد

الفنان المغربي البشير عبدو يكشف حقيقة تخلي المحامي الوحش عن الدفاع عن سعد لمجرد

أخبارنا المغربية  كذب الفنان المغربي البشير عبدو ما تم تداوله بخصوص تخلي المحامي الوحش موريتي عن قضية ابنه سعد لمجرد المعتقل بسجن فلوري بباريس. و كتب عبدو ... تفاصيل أكثر

المحمدية .. توقيف صاحب سوابق تورط في عمليات سرقة عن طريق الكسر

المحمدية .. توقيف صاحب سوابق تورط في عمليات سرقة عن طريق الكسر

 تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة المحمدية، مساء أمس الجمعة، من توقيف شخص يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية، تتألف من ثلاثة أفراد، متورطة في ارتكاب عملية ... تفاصيل أكثر

مخالفة عدم الخضوع للفحص الطبي الإجباري .. الزجر يهم هؤلاء السائقين

مخالفة عدم الخضوع للفحص الطبي الإجباري .. الزجر يهم هؤلاء السائقين

 أفادت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك بأن زجر مخالفة عدم الخضوع للفحص الطبي الإجباري الذي يثبت الأهلية للسياقة، يهم ثلاث فئات من السائقين.وأوضحت الوزارة، في بلاغ ... تفاصيل أكثر

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
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أقلام حرة

نداءات إنسانية

من ينقذ البطل " بدر " .. يحتاج عملية جراحية مستعجلة كلفتها 300 مليون سنتيم

من ينقذ البطل " بدر " .. يحتاج عملية جراحية مستعجلة كلفتها 300 مليون سنتيم

  عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية توصلنا في موقع " أخبارنا المغربية " بطلب مساعدة يستجدي قلوب المحسنين من اجل انقاذ حياة البطل " بدر " ، ... تفاصيل أكثر

مباريات ووظائف
توظيف 83 شخصا بالمكتب الوطني للسكك الحديدية

توظيف 83 شخصا بالمكتب الوطني للسكك الحديدية

  Dans le cadre de l’accompagnement de son développement, l’Office National des Chemins de Fer recrute, des titulaires de DUT dans l’une des spécialités et les ... تفاصيل أكثر

كاريكاتير وصورة