آخر الأخبار

بعد قرار ترامب .. منع 3 رياضيين مغاربة من دخول أمريكا

أخبارنا المغربية  جرى منع 3 بلجيكيين من أصل مغربي، من السفر إلى الولايات المتحدة للمشاركة في البطولة الدولية الكبرى للتايكواندو بولاية "لاس فيغاس"، من 31 يناير

أهم الأخبار

بعد قرار ترامب .. منع 3 رياضيين مغاربة من دخول أمريكا

بعد قرار ترامب .. منع 3 رياضيين مغاربة من دخول أمريكا

أخبارنا المغربية  جرى منع 3 بلجيكيين من أصل مغربي، من السفر إلى الولايات المتحدة للمشاركة في البطولة الدولية الكبرى للتايكواندو بولاية "لاس فيغاس"، من 31 يناير ... تفاصيل أكثر

توقيف أربعة متهمين بالاتجار الدولي في المخدرات بالناظور

توقيف أربعة متهمين بالاتجار الدولي في مخدر الإكستازي بالناظور

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة الناظور، بتعاون مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، صباح أمس الثلاثاء، من توقيف أربعة أشخاص على خلفية البحث المنجز ... تفاصيل أكثر

متهمة سعد لمجرد تحاول إطالة بقائه في السجن وهذه آخر تطورات القضية

متهمة سعد لمجرد تحاول إطالة بقائه في السجن وهذه آخر تطورات القضية

أخبارنا المغربية : حنان سلامة قالت مصادر إعلامية فرنسية أن محامي الشابة لورا بريول التي تتهم سعد لمجرد بمحاولة الاعتداء عليها جنسيا عمد إلى تقديم شهادة ... تفاصيل أكثر

منتخب إفريقي كبير يحاول خطف رونار من الأسود

منتخب إفريقي كبير يحاول خطف رونار من الأسود

  أخبارنا المغربية : محمد الميموني أكد الناخب الوطني هيرفي رونار أن مسؤولي الجامة الجنوب إفريقية لكرة القدم اتصلوا به في اليومين الماضيين من أجل إقناعه بفسخ ... تفاصيل أكثر

الأمن الوطني يجهز فرق الدراجين بخوذات جديدة ، وهذه مواصفاتها المتطورة

الأمن الوطني يجهز فرق الدراجين بخوذات جديدة ، وهذه مواصفاتها المتطورة

  أخبارنا المغربية: حنان سلامة كشفت مصادر رسمية عن قيام المديرية العامة للأمن الوطني بتجهيز فرق الدراجين التابعة لها بخوذات جديدة ذات تقنيات جد متطورة وذلك في ... تفاصيل أكثر

ترامب يختار شركاؤه 5 الأكثر أهمية بالعالم العربي ويصدم الجزائر

ترامب يختار شركاؤه 5 الأكثر أهمية بالعالم العربي ويصدم الجزائر

  DW عربية تلقي نظرة على خمسة شركاء محتملين لترامب في العالم العربي. 1- المملكة العربية السعودية برز اسم السعودية من أيام الحملة الانتخابية لترامب، لاسيما في ظل ... تفاصيل أكثر

قريبا : بعد نجاحه الكبير " دوزيم " تطرح النسخة الثانية من برنامج " لحبيبة مي "

قريبا : بعد نجاحه الكبير " دوزيم " تطرح النسخة الثانية من برنامج " لحبيبة مي "

  عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية بعد أن حقق نسب مشاهدة عالية جدا ، و تفاعلت مع كل حلقاته شريحة كبيرة من المشاهدين المغاربة ، علمنا في ... تفاصيل أكثر

موت بالضحك: مغاربة يرسمون سحرا على صورة مصرية بالأغنية الشهيرة "أشتا تا تا " وهذا تفسيرها من طرف المصريين

موت بالضحك: مغاربة يرسمون سحرا على صورة مصرية بالأغنية الشهيرة "أشتا تا تا " وهذا تفسيرها من طرف المصريين

أخبارنا المغربية ــ جمال مايس يبدو أن إخواننا المصريين فقدوا صوابهم إلى حد أنهم أصبحوا يعتقدون بأن جميع المغاربة سحرة ومشعوذون ، في حين أن السحر ... تفاصيل أكثر

دين ودنيا

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
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أقلام حرة

نداءات إنسانية

فاضمة.. مسنة عمرها 86 عاما تقاوم سرطان الجلد في صمت

فاضمة.. مسنة عمرها 86 عاما تقاوم سرطان الجلد في صمت

لم تتوقع « فاضمة إغيلان » البالغة من العمر 86 سنة أن تصاب بسرطان الجلد ذات يوم ويأكل أجزاء من وجهها بعدما قامت باستئصال ثالول ... تفاصيل أكثر

مباريات ووظائف
مباراة توظيف 340 مراقب مربي بإدارة السجون

مباراة توظيف 340 مراقب مربي بإدارة السجون

  ستنظم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج مباراة لتوظيف 340 مراقب مربي (السلم 6) ذكور ويحتفظ ب 25% من المناصب المتبارى في شأنها لمرشحي مكفولي الأمة وقدماء العسكريين ... تفاصيل أكثر

كاريكاتير وصورة