آخر الأخبار

قرار مفاجئ .. الفراعنة يرفضون تغيير ملعب "المزرعة السعيدة" في مواجهة الأسود.. فهل هي بداية الحرب النفسية ؟

أخبارنا المغربية : ع. الوزاني في قرار مفاجئ و غريب ، رفض المنتخب المصري تغيير ملعب بور جونتي الكارثي، الذي سيحتضن مباراته ضد المنتخب المغربي ،

أهم الأخبار

الموافقة على إجراء خبرة طبية لمعتقلي اكديم و رفض تمتيعهم بالسراح المؤقت

الموافقة على إجراء خبرة طبية لمعتقلي اكديم و رفض تمتيعهم بالسراح المؤقت

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بمدينة سلا، مساء اليوم الأربعاء، رفض الدفع المتعلق بعدم اختصاصها في البت في ملف المتهمين على خلفية أحداث ... تفاصيل أكثر

عوتاني... حادثة بين شاحنة وحافلة لنقل الركاب ونقل الضحايا للمستشفى

عوتاني... حادثة بين شاحنة وحافلة لنقل الركاب ونقل الضحايا للمستشفى

أخبارنا المغربية  - جمال مايس أفادت مصادر ل"أخبارنا" أن حادثة سير خطيرة وقعت عصر أمس الأربعاء بين قصبة تادلة وزاوية الشيخ إقليم بني ملال وكادت تكون ... تفاصيل أكثر

مطالب بمراجعة تقاعد البرلمانيين بعدما أصبح مهددا بالإفلاس

مطالب بمراجعة تقاعد البرلمانيين بعدما أصبح مهددا بالإفلاس

أخبارنا المغربية  قرر مكتب مجلس النواب القاضي بمراجعة تقاعد النواب البرلمانيين الذي يستنزف ميزانية المجلس بما يقارب المليار سنتيم سنويا. ويأتي هذا الاقتراح  حسب يومية الأحداث المغربية، ... تفاصيل أكثر

هذا مصير موظف صغير اختلس "درهمين"

هذا مصير موظف صغير اختلس "درهمين"

أخبارنا المغربية  تعرض موظف بالمقاطعة الثالثة بمدينة خنيفرة للاعتقال، حيث تم وضعه رهن الحراسة النظرية في انتظار الانتهاء من التحقيقات في قضية اختلاس درهمين. و أشارت صحيفة ... تفاصيل أكثر

صورة من الأرشيف

خطير: أمن أكادير يضع حد لعصابة متخصصة في سرقة السيارات الفارهة باستعمال مواقع الكترونية مشهورة

أخبارنا المغربية : أحمد الهلالي   علمت "أخبارنا" من مصادر مطلعة أن مصالح الأمن بمدينة أكادير قامت بتوقيف شخصين ينشطان ضمن عصابة إجرامية متخصصة في سرقة ... تفاصيل أكثر

مصر تعبر غانا بصاروخية محمد صلاح و تلاقي المنتخب المغربي في دور الربع (فيديو)

مصر تعبر غانا بصاروخية محمد صلاح و تلاقي المنتخب المغربي في دور الربع (فيديو)

جدد منتخب مصر انتصاره على نظيره الغاني في أقل من ثلاثة شهور، بالفوز عليه 1-0، ليتصدر المجموعة الرابعة في ختام الدور الأول لكأس الأمم الأفريقية ... تفاصيل أكثر

رغم المحاولات الجزائرية لاستمالتها، مصر تصوت لصالح عودة المغرب للاتحاد الافريقي

رغم المحاولات الجزائرية لاستمالتها، مصر تصوت لصالح عودة المغرب للاتحاد الافريقي

أخبارنا المغربية  يبدو أن مصر استسلمت في النهاية وصوتت لصالح عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، والتي ستصبح رسمية في 30 يناير الجاري، وفق ما كشفت عنه ... تفاصيل أكثر

الداعية السعودي سلمان العودة يفقد زوجته وابنه في حادث سير

الداعية السعودي سلمان العودة يفقد زوجته وابنه في حادث سير

  توفيت زوجة وابن الداعية السعودي سلمان العودة، في حادث سير، اليوم الأربعاء، حيث أوردت وسائل إعلام سعودية أن الحادث وقع على طريق الفيضة شمال مدينة ... تفاصيل أكثر

دين ودنيا

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات

أقلام حرة

نداءات إنسانية

من ينقذ البطل " بدر " .. يحتاج عملية جراحية مستعجلة كلفتها 300 مليون سنتيم

من ينقذ البطل " بدر " .. يحتاج عملية جراحية مستعجلة كلفتها 300 مليون سنتيم

  عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية توصلنا في موقع " أخبارنا المغربية " بطلب مساعدة يستجدي قلوب المحسنين من اجل انقاذ حياة البطل " بدر " ، ... تفاصيل أكثر

مباريات ووظائف
توظيف 83 شخصا بالمكتب الوطني للسكك الحديدية

توظيف 83 شخصا بالمكتب الوطني للسكك الحديدية

  Dans le cadre de l’accompagnement de son développement, l’Office National des Chemins de Fer recrute, des titulaires de DUT dans l’une des spécialités et les ... تفاصيل أكثر

كاريكاتير وصورة