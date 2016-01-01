نرجوكم أن تتذكروا

أكدت دراسة بحثية حديثة أجراها فريق بحثي أمريكي حكمة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم وأحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بتحديد فترة العدة للمرأة "120 يومًا". قال تعالى: ... تفاصيل أكثر