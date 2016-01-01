نرجوكم أن تتذكروا

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معجزة في جسد المرأة ذكرها القرآن واكتشفها العلم الحديث
أكدت دراسة بحثية حديثة أجراها فريق بحثي أمريكي حكمة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم وأحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بتحديد فترة العدة للمرأة "120 يومًا". قال تعالى: ... تفاصيل أكثر
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