التغيير الحكومي المنتظر

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بنكيران يكافئ التقدم والاشتراكية على وفائه بهذا الوعد
نورالدين ثلاج-أخبارنا المغربية في خضم الجدل الدائر حول الأحزاب التي ستشكل الحكومة الجديدة، يتساءل العديد من المواطنين والمتتبعين للمشهد السياسي المغربي بعد فوز حزب العدالة والتنمية ... تفاصيل أكثر
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