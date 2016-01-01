الفحص ديال بصح

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية توصلنا في موقع " أخبارنا المغربية " قبل قليل بشريط فيديو ، يوثق لمواجهات وقعت داخل قسم المستعجلات بالمستشفى الجامعي ابن ... تفاصيل أكثر