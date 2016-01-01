التعليم الذي يريدون

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هذه هي نتائج الاختبارات التي أجراها مكتب سلامة المنتوجات الغذائية على "الشعرية الصينية"
أخبارنا المغربية كشفت نتائج الاختبارات التي أجراها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عن عدم وجود أي مواد بلاستيكية بالشعرية الصينية المتوفرة في الأسواق المغربية. و صرح ... تفاصيل أكثر
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