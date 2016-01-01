الحقيقة الوحيدة

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لاعب شابيكوينسي يستفيق من الغيبوبة ويطرح سؤالا مؤثرا
لم يدرك نيتو مدافع فريق شابيكوينسي المنكوب، وأحد الناجين من حادثة الطائرة التي تسببت في وفاة أغلب عناصر الفريق، أي شيء مما حدث لفريقه، وبدا ... تفاصيل أكثر
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