صورة أفضل من ألف كلمة

أخبارنا المغربية : سناء الوردي خلال تواجده بالمعرض الجهوي للبناء والعقار بطنجة، وجه وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة ما اعتبره بشرى سارة للشباب المقبلين على الزواج ... تفاصيل أكثر