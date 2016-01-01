صورة أفضل من ألف كلمة

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الحكومة تبشر المقبلين على الزواج بسكن لائق بثمن منخفض
أخبارنا المغربية : سناء الوردي خلال تواجده بالمعرض الجهوي للبناء والعقار بطنجة، وجه وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة ما اعتبره بشرى سارة للشباب المقبلين على الزواج ... تفاصيل أكثر
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