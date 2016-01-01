كل نفس ذائقة الموت

نقل موقع "الجزيرة نت" اليوم الثلاثاء عن بيان للوزارة أن وزير الاقتصاد والتجارة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني التقى في جنيف عددا من رؤساء ... تفاصيل أكثر