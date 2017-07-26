رسميا...الحموشي يفتح باب التوظيف في سلك الأمن الوطني ويخصص أزيد من 5 آلاف منصب

تعلن المديرية العامة للأمن الوطني أنها ستنظم يوم 24 شتنبر 2017 بالرباط وبمدن أخرى إذا استوجب ذلك عدد المترشحين مباريات لتوظيف خمسة آلاف وخمسمائة وأربعين (5540) شرطيا من مختلف الدرجات برسم السنة المالية المشار إليها في الجدول أسفله، يحتفظ منها بـنسبة 25% لفائدة الأشخاص المتوفرين على صفة مقاوم أو مكفول الأمة أو عسكري قديم أو محارب قديم.

شروط الترشيح:

تفتح المباراة في وجه المترشحين المتوفرين على الشروط النظامية المنصوص عليها في الفصل 21 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما وقع تغييره وتتميمه وعلى الشروط الخاصة التي ينص عليها النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.

- الحاصلين على الشهادة المطلوبة كما هو مبين في الجدول أسفله؛

- المتوفرين على قامة لا تقل عن 1.70 متر دون انتعال أحذية بالنسبة للذكور من عمداء الشرطة وضباط الشرطة ومفتشي الشرطة و1.73 متر بالنسبة لضباط الأمن وحراس الأمن و1.67 متر بالنسبة للإناث من مختلف الدرجات؛

- البالغين من العمر 21 سنة على الأقل و35 سنة على الأكثر في فاتح يناير من سنة 2017 بالنسبة لعمداء الشرطة و21 سنة على الأقل و30 سنة على الأكثر بالنسبة لضباط الأمن ومفتشي الشرطة وحراس الأمن ذكورا وإناثا؛

- المتوفرين على قوة بصرية يبلغ مجموعها 10/15 على الأقل من غير استعمال نظارات أو عدسات أو أية وسيلة يمكنها رفع القوة البصرية. ويحدد المقدار الأقصى للقوة البصرية للعينين معا في 10/20 و 10/10 بالنسبة لكل عين على حدة.

- المتوفرين على قوة سمع تمكن من سماع الهمس على بعد 0.50 متر، وسماع صوت عال على بعد خمسة (5) أمتار؛

- المؤهلين صحيا وبدنيا ونفسيا لمزاولة المهام التي ستناط بهم؛

- الإلتزام كتابة بالبقاء في خدمة مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمدة لاتقل عن ثمان (8) سنوات ابتداء من تاريخ التوظيف.

مسطرة الترشيح:

يجب على المترشحين إيداع ملف ترشيحهم بصفة شخصية بالمصالح الإدارية التابعة لولايات الأمن أو الأمن الإقليمي أو الأمن الجهوي أو المناطق الأمنية الإقليمية أو مفوضيات الشرطة القريبة من مقر سكناهم خلال الفترة الممتدة من يوم الخميس 10 غشت 2017 إلى غاية يوم الثلاثاء 15 غشت 2017 المعتبر كأخر أجل عند الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال.

لن تؤخذ بعين الاعتبار الطلبات الواردة عن طريق البريد أو الموجهة مباشرة للمصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني.

يتضمن ملف الترشيح وجوبا الوثائق التالية، تحت طائلة عدم القبول:

- طلب خطي باجتياز المباراة يتضمن هوية وعنوان ورقم هاتف المترشح(ة)؛

- نسخة من الشهادة أو الدبلوم المطلوب مصادق عليه من طرف السلطات العمومية المختصة؛

- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف مصادق عليها من طرف السلطات العمومية المختصة؛

- ثلاثة أظرفة متنبرة من نوع تلصيق ذاتي (Autocollant) تحمل اسم وعنوان المترشح(ة) ونوع المباراة المراد اجتيازها؛

- يجب على المترشحين الذين يحملون صفة مقاوم أو مكفول الأمة أو عسكري قديم أو محارب قديم الإدلاء بما يثبت حملهم للصفة المذكورة على أساس استكمالهم للإجراءات الإدارية الخاصة بترشيحهم لاحقا عن طريق الإدارة المكلفة بتسيير شؤونهم؛

- يتعين على المترشحين الموظفين الإدلاء بترخيص من إدارتهم الأصلية لاجتياز المباراة تحت طائلة رفض طلبهم أو خذفهم من قائمة الناجحين متى تبين لاحقا أتهم موظفون.

- سيخضع المترشحون بمقر إيداع ترشيحهم لقياس الطول من طرف موظفين مؤهلين للتأكد من استيفائهم لشرط الطول المطلوب قانونا.





- كيفية سير المباراة:

تشتمل كل مباراة على مرحلتين:

1- المرحلة الأولى: الاختبارات الكتابية:

ستوجه للمرشحين المستوفين للشروط القانونية استدعاءات شخصية عن طريق البريد إلى العنوان المصرح به في ملف الترشيح يتضمن على الخصوص، اسم وعنوان مركز الامتحان ورقم ملف الترشيح وتاريخ وساعة إجراء الاختبار. ويعتبر هذا الاستداعاء بمثابة دعوة للحضور إلى مركز الامتحان المعين لهذا الغرض مرفقا ببطاقة التعريف الوطنية لاجتياز الاختباراة الكتابية.

2- المرحلة الثانية: الاختبارات الشفوية والرياضية والفحوصات الطبية:

سيخضع المرشحون الناجحون في الاختبارات الكتابية لاختبارات شفوية وفحص طبي وتقييم بسيكو - تقني بالمعهد الملكي للشرطة أو إحدى المدارس التابعة له.

ملحوظة:

ـ تعتبر جميع الاختبارات إجبارية ويقصى كل مترشح رسب في أحد الاختبارات؛

ـ تفاصيل مواد الاختبارات الكتابية والشفوية والرياضية والطبية محددة بمقتضى قرارات المدير العام للأمن الوطني الصادرة بالجريدة الرسمية عدد 6453 بتاريخ 04 أبريل 2016.