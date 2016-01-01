في حملة غير مسبوقة...كندا تفتح أبوابها للمغاربة الراغبين في الهجرة من أجل العمل
أخبارنا المغربية : حنان سلامة
انتعشت آمال المئات من الشباب المغربي الحالم بالهجرة إلى الديار الكندية بعدما أعلنت مقاطعة أونتاريو الكندية عن استعدادها لقبول الآلاف من المهاجرين المنحدرين من الدول الفرانكوفونية وذلك في إطار سياسة الهجرة الجديدة التي ستنطلق السنة المقبلة.
وقالت وزيرة الشؤون المدنية والهجرة لمقاطعة أونتاريو الكندية في تصريح إعلامي أن المقاطعة تسعى إلى استهداف المهاجرين الناطقين باللغة الفرنسية في الجزائر، والمغرب ، وهو ما سيعزز من حظوظ المئات من الشباب في تحقيق حلم الهجرة.
وقال وزير الهجرة، واللاجئين، والمواطنة في كندا، أحمد حسين، أول أمس الجمعة، إن بلاده لا تنوي الاكتفاء بحصص المهاجرين الحالية، بل تسعى إلى تجاوزها.
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