مدير "ميدي 1 تيفي" يلزم مقدمات النشرات بارتداء ملابس محتشمة
أخبارنا المغربية : الرباط
وجه حسن الخيار ، المدير العام الجديد لقناة ميدي 1 تيفي ، مذكرة داخلية يلزم فيها مقدمات البرامج والنشرات الإخبارية بارتداء ملابس محتشمة وعدم الظهور بملابس جريئة.
و كانت إحدى مقدمات البرامج بالقناة المذكورة ، قد ظهرت بلباس غير محتشم، وهو ما دفع المدير العام إلى مطالبتها بتغيير ملابسها بأخرى أكثر احتشاما.
شاشة أخبارنا
قصة زواج تتحول إلى جريمة قتل بشعة بضواحي الجديدة
أخبارنا المغربية ـ محمد الصبار اهتز دوار "التريعات" بجماعة سيدي علي بدائرة ازمور بإقليم الجديدة ، على وقع جريمة قتل بشعة جرت فصولها الدموية أمام أحد ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟