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مدير "ميدي 1 تيفي" يلزم مقدمات النشرات بارتداء ملابس محتشمة

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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مدير "ميدي 1 تيفي" يلزم مقدمات النشرات بارتداء ملابس محتشمة مدير "ميدي 1 تيفي" يلزم مقدمات النشرات بارتداء ملابس محتشمة

أخبارنا المغربية : الرباط 

وجه حسن الخيار ،  المدير العام الجديد لقناة ميدي 1 تيفي ، مذكرة داخلية  يلزم فيها مقدمات البرامج والنشرات الإخبارية بارتداء ملابس محتشمة وعدم الظهور بملابس جريئة.

و كانت إحدى مقدمات البرامج بالقناة المذكورة ، قد ظهرت بلباس غير محتشم، وهو ما دفع المدير العام إلى مطالبتها بتغيير ملابسها بأخرى أكثر احتشاما.

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