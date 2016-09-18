مدير "ميدي 1 تيفي" يلزم مقدمات النشرات بارتداء ملابس محتشمة

أخبارنا المغربية : الرباط

وجه حسن الخيار ، المدير العام الجديد لقناة ميدي 1 تيفي ، مذكرة داخلية يلزم فيها مقدمات البرامج والنشرات الإخبارية بارتداء ملابس محتشمة وعدم الظهور بملابس جريئة.

و كانت إحدى مقدمات البرامج بالقناة المذكورة ، قد ظهرت بلباس غير محتشم، وهو ما دفع المدير العام إلى مطالبتها بتغيير ملابسها بأخرى أكثر احتشاما.