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بعد نشره رسما تسبب في اغتيال كاتب أردني، كدار يطالب حماية الدولة بعد تلقيه تهديدات بالقتل

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 5 ساعات 17 دقيقة مضت
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بعد نشره رسما تسبب في اغتيال كاتب أردني، كدار يطالب حماية الدولة بعد تلقيه تهديدات بالقتل

أخبارنا المغربية 

وجه الصحفي و الكاريكاريست المغربي خالد كدار دعوة للسلطات المغربية من أجل حمايته، بعدما أكد أنه تعرض للتهديد بالقتل إثر قيامه بإعادة نشر الكاريكاتور الذي تسبب باغتيال الكاتب الأردني ناهض حتر أول أمس.

و وأرفق رسام الكاريكاتور تدوينته بالتعليق الذي تضمن ما اعتبره تهديدا في حقه والذي جاء فيه :"لعنة الله عليك يا أعداء الله ان مصيركم إن مصيركم الذبح والقتل يا أعداء الله".

للإشارة فإن الكاتب الأردني قتل  أمام قصر العدل وسط عمان بعد نحو أسبوعين على إطلاق سراحه بكفالة مالية إثر نشره رسما كاريكاتوريا اعتبر أنه "يمس الذات الإلهية".

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