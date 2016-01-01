أخبارنا في حوار حصري مع خليفة المرحوم "عقيل" الشاب نوران صاحب الحنجرة الذهبية (فيديو)

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

كان عليه ان ينتظر أزيد من 20 سنة بسبب ظروف مرتبطة بالدراسة من جهة و العمل من جهة ثانية ، قبل أن يطل على جمهوره بشكل رسمي ، و يتحول إلى ظاهرة فنية متميزة بمدينة ، معقل فن الراي بامتياز ، يحضى بخامة صوتية نادرة جدا ، تشبع باسلوب الفنان " الشاب محمد الامين " ، و يعشق بشكل كبير صوت الفنان ، المرحوم " الشاب عقيل " … من نتحدث عنه ، هو الفنان " الشاب نوران " ابن مدينة وجدة الشرقية ، واحد من الشباب الذي ينتظره مستقبل واعد جدا ، لاسيما انه يتوفر حاليا على ما يزيد عن 500 اغنية جاهزة ، اداء و تلحينا و كلمات .

و من أجل تقريب زوار موقع " أخبارنا المغربية " من هذه الظاهرة الفنية الجديدة ، ندعوكم لمشاهدة هذا الحوار الحصري ، من اجل معرفة تفاصيل خاصة عن الشاب نوران ، و كذا الاستماع لصوته و هو يؤدي موال لـ " الشاب عقيل " :