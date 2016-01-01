فضائح برنامج رامز بيلعب بالنار المصور بالمغرب تتواصل، وممثل آخر يكشف المستور

أخبارنا المغربية : حنان سلامة

أكد الممثل المصري بيومي فؤاد أن حلقة برنامج راكز بيلعب بالنار التي شارك فيها وعرضت في رمضان كانت مفبركة ، حيث أخذ علما بها قبل حتى أن يستقل الطائرة التي حملته من القاهرة إلى الدار البيضاء.

وقال بيومي في حوار أجرته معه مجلة سيدتي أن "كنت أعرف أنه مقلب قبل السفر، ففي العام الماضي ألح علي فريق الإعداد أن أكون معه في "رامز واكل الجو" ولكني رفضت، وعندما طلبوا مني المشاركة هذا العام شعرت أنه مقلب فرفضت فأخبروني صراحة أنه مقلب وأن رامز حريص جدا على أن أكون معه فوافقت على المشاركة".

وأضاف بيومي : إننا نعرف كل تفاصيل الحلقة عدا المقدمة التي يسجلها رامز في الاستديو، وكنت في ضيق شديد وغضب مما قاله، حيث سخر من كل شيء ملابسي وحقيبتي وغيرهما، وكنت أقول بيني وبين نفسي اصمت كفى هكذا، ولكنه استمر فترة في مبالغاته وعرفت بعدها أنه يريد الاتصال بي ليعتذر مني ولكني رفضت أن يكلمني في البداية حتى أهدأ واتصل بي واعتذر لي وقال: "لو أردت أن أنشر لك اعتذارا رسميا سأفعل"، ولكنني اكتفيت باتصاله ورامز فنان موهوب، ولكن ما يفعله يشعرك بأن لديه مرضاً نفسياً ضد زملائه.