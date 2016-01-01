هذا هو موقف الفنان المغربي سعد المجرد من استعمال حزب الكتاب لأغنيته في الحملة الانتخابية
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طالب سعد المجرد، قيادة حزب التقدم والاشتراكية بتقديم اعتذار رسمي له أمام عموم الجمهور المغربي، بسبب استغلال أغنيته "ماشي ساهل" في الحملة الانتخابية، وتغيير كلمات أغنيته لتلائم برنامجه الحزبي، وذلك دون استشارة منه وأخذ إذنه.
و وفق يومية الصباح فقد هدد سعد المجرد، باللجوء إلى القضاء في حال لم يقدم حزب الكتاب وأمينه العام نبيل بنعبد الله اعتذارا رسميا له، والمطالبة بتعويض رمزي حتى لا تتكرر عملية استغلال كلمات أي أغنية دون الإذن من صاحبها.
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