مؤلم : بعدما استنجد بالملك الفنان محمد المراكشي ينقل إلى مصحة خاصة في وضع صحي حرج جدا

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

وجه الفنان الشعبي المعروف " محمد المركشي" نداء استغاثة عاجل إلى جلالة الملك محمد السادس ، قصد مساعدته لاجراء عملية جراحية عاجلة .

و كان المراكشي قد تعرض سنة 2006 لأزمة صحية ، انهكته و استنزفت كل ما لديه ، حيث اضطر لبيع منزله ، و شراء شقة صغيرة ، بهدف توفير مصاريف عملية باءت بالفشل ، قال انها كلفته حوالي 16 مليون سنتيم ، مع احتساب مصاريف أخرى طوال هذه المدة إلى يومنا هذا .

و في تصريح لإحدى المواقع الإلكترونية المحلية بمدينة فاس حيث يقطن ، أكد المراكشي أنه طرق جميع الأبواب ، بما في ذلك وزارة الثقافة ، لكن الكل تنكر له ، و كأنه لم يكن من قبل ، و لم يتبقى لي ، يضيف المراكشي ، إلا باب جلالة الملك ، و انا أكيد أنه لن يتخلى عني ، تماما كما ساعد العديد من الفنانين .

مصادر مطلعة قالت أن المراكشي ، و بعد توجيهه لنداء الاستغاثة ، نقل على عجل ليلة أمس إلى مصحة الأطلس بفاس ، في وضع حرج جدا ، في انتظار أن يتكفل أحد المحسنين بمصاريف العملية الجراحية اللازمة .