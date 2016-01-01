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القبض على المغني اللبناني وائل جسار في مطار القاهرة

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 53 دقيقة مضت
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القبض على المغني اللبناني وائل جسار في مطار القاهرة القبض على المغني اللبناني وائل جسار في مطار القاهرة

قالت مصادر في مطار القاهرة إن السلطات ألقت القبض على المغني اللبناني وائل جسار اليوم الأحد وأحالته إلى النيابة العامة للتحقيق معه لمحاولته السفر إلى بيروت وبحوزته مبلغ من المال أكبر من المسموح به.

وقال مصدر إن جسار كان يحمل حقيبة بها 54 ألف دولار بينما يسمح لكل راكب بحيازة عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها في الطائرة.

وأضاف أن جسار كان يستعد للسفر على طائرة شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية في الرحلة رقم 305 عندما ألقت السلطات القبض عليه.

وتقول مصادر المطار إن النيابة تفرج عادة عن المقبوض عليهم بتهمة حيازة مال أكثر من المسموح به في الطائرات وتحال الأوراق إلى المحكمة التي تصدر حكما في القضية. وصدر قانون حيازة الأموال في الطائرات عام 2003.

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