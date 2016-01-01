مدير صفحة الملك محمد السادس في برنامج "تغريدة"
أخبارنا المغربية : الرباط
حل سفيان البحري، مدير صفحة محبي الملك محمد السادس، على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، ضيفا على برنامج "تغريدة" الذي يعرض على القناة الأولى.
و كان البحري من بين الضيوف الذين اختارهم النجم اللبناني رياض العمر، الضيف الرئسيي في الحلقة و صاحب أغنية 'لبيك يا صحراء' التي قدمها هدية لكل المغاربة .
و الى جانب البحري شهدت الحلقة حضور أسماء متميزة كسلمى رشيد و خالد بناني و نجاة رجوي و فايف ستار و والكوميدي هيثم مفتاح المعروف بـ"الحبيب".
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