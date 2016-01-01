الرئيسية | ثقافة وفنون | مدير صفحة الملك محمد السادس في برنامج "تغريدة"

مدير صفحة الملك محمد السادس في برنامج "تغريدة"

بواسطة أخبارنا المغربية 43 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
مدير صفحة الملك محمد السادس في برنامج "تغريدة" مدير صفحة الملك محمد السادس في برنامج "تغريدة"

أخبارنا المغربية : الرباط 

حل سفيان البحري،  مدير صفحة محبي الملك محمد السادس، على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، ضيفا على برنامج "تغريدة" الذي يعرض على القناة الأولى.

و كان البحري من بين الضيوف الذين اختارهم النجم اللبناني رياض العمر، الضيف الرئسيي في الحلقة و صاحب أغنية 'لبيك يا صحراء' التي قدمها هدية لكل المغاربة  .

و الى جانب البحري شهدت الحلقة حضور أسماء متميزة كسلمى رشيد و خالد بناني و نجاة رجوي و فايف ستار و  والكوميدي هيثم مفتاح المعروف بـ"الحبيب".

مجموع المشاهدات: 739 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: حملة "زيرو ميكا"

هل أنت متفق مع قرار الغاء " الميكا" ؟
كافة الإستطلاعات