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هذه قيمة خسائر كيم كارداشيان بعد تعرضها لسطو مسلح بباريس

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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هذه قيمة خسائر كيم كارداشيان بعد تعرضها لسطو مسلح بباريس

 

أخبارنا المغربية

كشفت وسائل إعلام أجنبية عن تفاصيل واقعة السطو المسلح الذي راحت ضحيته نجمة تلفيزيون الواقع كيم كارداشيان داخل إقامتها الفاخرة بباريس.

وحسب ذات المصدر، فإن المسلحين تمكنوا من السطو على صندوق مجوهرات قيمته 7 مليون دولار، وخاتما يقدر ثمنه ب 5 ملايين دولار ، ليصل المجموع إلى 11 مليون دولار أي حوالي 10 ملايير سنتيم.

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