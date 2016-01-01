" آش نيم " لـ " أخبارنا " : لم يكن هدفي بنكيران بقدر ما حاولت انتقاد السياسة الحكومية التي استهدفت الشعب ( الفيديو)
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية
في تعقيب بسيط على ما تم تداوله من طرف بعض المواقع الاخبارية ، عقب طرحه لأغنيته الجديدة " زادووو فيه " ، أكد نجم الراب المغربي ، الفنان سعد أشيبان " آش نيم " أن الأغنية جاءت لتسلط الضوء على الواقع المعاش لفئات عريضة من الشعب المغربي الذي تضرر كثيرا من الزيادات المتتالية التي فرضتها الحكومة ، دون أن يكون قصده استهداف شخص بنكيران ، الذي قال سعد ان يحترمه كثيرا .
و عن تزامن هذا الكليب الجديد مع الانتخابات البرلمانية ، و زعم بعض المتتبعين أن جهات معينة كانت وراء طرحه ، فقد اك آش نيم ان الاغنية كان من المزمع طرحها شهر ابريل الماضي ، غير ان مشاكل مرتبطة بتصوير الكليب على طريقة افلام الكارتون " 3D " كانت وراء تأجيله حتى موعد طرحه قبل أيام .
و ختم آش نيم كلامه بالقول : " لا أريد لأغنيتي الجديدة التي تحملت كل مصاريف انتاجها ان تستهدف أشخاصا بعينهم بقدر ما جاءت لتنتقد سياسة الحكومة ككل ، اما بنكيران و العدالة التنمية عموما فأنا اكن لهما كل الاحترام .
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