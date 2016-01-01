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بالفيديو : الفنان اللبناني يوري مرقدي يطلب يد المذيعة المغربية شهرزاد على المباشر

بواسطة أخبارنا المغربية 40 دقيقة مضت
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بالفيديو : الفنان اللبناني يوري مرقدي يطلب يد المذيعة المغربية شهرزاد على المباشر

أخبارنا المغربية 

فاجأ الفنان اللبناني يوري مرقدي، الإعلامية المغربية شهر زاد، بطلب يدها للزواج على الهواء مباشرة خلال مقابلة إذاعية لها معه، بشدى إف إم.

وكانت شهر زاد، قد وجهت ليوري مرقدي سؤالا حول المرأة التي انهزم وضعف أمامها، ليباغتها بالاستفسار عن وضعها الاجتماعي، فطلبت منه الإجابة عن السؤال خارج الاستوديو، ولكنه أصرّ، وما أن أخبرته بأنها غير مرتبطة، حتى طلب منها الزواج، فكانت ردة فعلها طريفة حيث سيطر عليها الخجل الشديد مع ضحك متواصل وارتباك.

و اعتبر الفنان اللبناني صاحب أغنية"عربي أنا" أن هذا الطلب مجرد مزحة، حيث كشف في تصريح لإحدى الصحف، أنه متزوج و لديه طفلان.
 
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