بالفيديو : الفنان اللبناني يوري مرقدي يطلب يد المذيعة المغربية شهرزاد على المباشر
أخبارنا المغربية
فاجأ الفنان اللبناني يوري مرقدي، الإعلامية المغربية شهر زاد، بطلب يدها للزواج على الهواء مباشرة خلال مقابلة إذاعية لها معه، بشدى إف إم.
وكانت شهر زاد، قد وجهت ليوري مرقدي سؤالا حول المرأة التي انهزم وضعف أمامها، ليباغتها بالاستفسار عن وضعها الاجتماعي، فطلبت منه الإجابة عن السؤال خارج الاستوديو، ولكنه أصرّ، وما أن أخبرته بأنها غير مرتبطة، حتى طلب منها الزواج، فكانت ردة فعلها طريفة حيث سيطر عليها الخجل الشديد مع ضحك متواصل وارتباك.
شاشة أخبارنا
الفتاة القاصر لمياء المعتقلة ضمن "خلية الداعشيات" نالت شهادة من المجلس العلمي قبل 3 أشهر (صور)
أخبارنا المغربية : كشفت مصادر أن الفتاة القاصر لمياء عزي، القاطنة بمدينة سيدي سليمان و التي اعتقلت قبل أيام ضمن ما سمي ”خلية 10 نساء”، هي تلميذة كان ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟