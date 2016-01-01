الحزن يخيم على بيت سعيدة شرف بسبب حادثة خطيرة

أخبارنا المغربية : حنان سلامة

أكدت الفنانة الصحراوية المغربية سعيدة شرف قبل قليل أن زوجها قد تعرض لحادثة سير خطيرة داعية متتبعيها الدعاء له.

وأضافت سعيدة عبر صفحتها الفايسبوكية أن الحالة الصحية لزوجها لازالت متدهورة حيث كتبت " تعرض زوجي لحادثة سير خطيرة لا يسعني إلا الدعاء الدعاء الدعاء، كنطلب من الله العزيز الجليل تشافيه ليا وتخليه لوليداتو عافكم كلشي يدعي معاه".