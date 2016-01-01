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بالفيديو : النجم المصري محمد رمضان يتعرض لمحاولة اغتيال

بواسطة أخبارنا المغربية 13 دقيقة مضت
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بالفيديو : النجم المصري محمد رمضان يتعرض لمحاولة اغتيال

 

أخبارنا المغربية : حنان سلامة

ذكرت وسائل إعلام مصرية أن النجم الشاب محمد رمضان ، الذي اشتهر في فيلم الألماني ، قد تعرض لمحاولة اغتيال عندما كان يتجول بسيارته الفارهة بضواحي العاصمة القاهرة.

وأضافت ذات المصادر أن مجهولون قاموا بإطلاق الرصاص على سيارة الفنان المصري حيث اخترقت بعضها زجاج السيارة.

هذا وأكد محمد رمضان عبر صفحته الفايسبوكية أنه لم يصب بأي أذى وأنه عاد لممارسة أنشطته الحياتية بشكل عادي.

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