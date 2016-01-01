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" سيدتي " تختار بطلة " وعدي " كأفضل ممثلة مغربية لهذه السنة

بواسطة أخبارنا المغربية 48 دقيقة مضت
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" سيدتي " تختار بطلة " وعدي " كأفضل ممثلة مغربية لهذه السنة AB " سيدتي " تختار بطلة " وعدي " كأفضل ممثلة مغربية لهذه السنة AB

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

توجت الفنانة المغربية الشابة سكينة درابيل ، التي لعبت دور البطولة " ميلودة " من خلال المسلسل الرمضاني الأخير " وعدي " إلى جانب الفنان طارق البوخاري ، بلقب أفضل ممثلة مغربية لهذه السنة ، و ذلك عبر استفتاء نظمته مجلة " سيدتي " لاختيار أفضل الأعمال الرمضانية .

و في اتصال هاتفي لموقع " أخبارنا المغربية " مع الفنانة سكينة درابيل ، فقد أكدت هذه الأخيرة أنها تلقت الخبر بكثير من الفرح و السرور ، لأن الاعتراف بالمجهودات التي يبذلها الفنانون على اختلاف توجهاتهم و اختصاصاتهم ، يعد حافزا معنويا كبيرا من أجل الاستمرار في البذل و العطاء ، و هي مناسبة سارة لأجدد فيها تشكراتي الكبيرة لكل من وثق في قدرات " سكينة " ، في مقدمتهم المخرج ياسين فنان الذي منحني فرصة كبيرة للتعبير عن قدراتي في التمثيل ، و من خلاله شركة الإنتاج " إيماج فاكتوري " ، و أيضا رفقي في بطولة هذا المسلسل الفنان الكبير طارق البخاري ، و الشكر كل الشكر لكل من دعمني في هذا الاستفتاء ، من قراء ومتابعي مجلة " سيدتي " .

درابيل ختمت حديثها لـ " أخبارنا المغربية " بالقول : و انا اتابع مسلسل " وعدي " في جزئه الأول ، كان بالنسبة لي حلما كبيرا أن أشارك في جزئه الثاني ، ولله الحمد تحقق حلمي ،  و التتويج الكبير بالنسبة لي هي محبة الناس ، التي تدفعني باستمرار إلى السعي نحو تقديم الأفضل ، و لهم أقول، لنا مواعيد أخرى قريبا إن شاء الله ، و ستكتشفون مرة أخرى سكينة درابيل في أدوار وشخصيات أخرى أتمنى ان تلقى استحسانكم . 

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