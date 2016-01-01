" سيدتي " تختار بطلة " وعدي " كأفضل ممثلة مغربية لهذه السنة
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية
توجت الفنانة المغربية الشابة سكينة درابيل ، التي لعبت دور البطولة " ميلودة " من خلال المسلسل الرمضاني الأخير " وعدي " إلى جانب الفنان طارق البوخاري ، بلقب أفضل ممثلة مغربية لهذه السنة ، و ذلك عبر استفتاء نظمته مجلة " سيدتي " لاختيار أفضل الأعمال الرمضانية .
و في اتصال هاتفي لموقع " أخبارنا المغربية " مع الفنانة سكينة درابيل ، فقد أكدت هذه الأخيرة أنها تلقت الخبر بكثير من الفرح و السرور ، لأن الاعتراف بالمجهودات التي يبذلها الفنانون على اختلاف توجهاتهم و اختصاصاتهم ، يعد حافزا معنويا كبيرا من أجل الاستمرار في البذل و العطاء ، و هي مناسبة سارة لأجدد فيها تشكراتي الكبيرة لكل من وثق في قدرات " سكينة " ، في مقدمتهم المخرج ياسين فنان الذي منحني فرصة كبيرة للتعبير عن قدراتي في التمثيل ، و من خلاله شركة الإنتاج " إيماج فاكتوري " ، و أيضا رفقي في بطولة هذا المسلسل الفنان الكبير طارق البخاري ، و الشكر كل الشكر لكل من دعمني في هذا الاستفتاء ، من قراء ومتابعي مجلة " سيدتي " .
درابيل ختمت حديثها لـ " أخبارنا المغربية " بالقول : و انا اتابع مسلسل " وعدي " في جزئه الأول ، كان بالنسبة لي حلما كبيرا أن أشارك في جزئه الثاني ، ولله الحمد تحقق حلمي ، و التتويج الكبير بالنسبة لي هي محبة الناس ، التي تدفعني باستمرار إلى السعي نحو تقديم الأفضل ، و لهم أقول، لنا مواعيد أخرى قريبا إن شاء الله ، و ستكتشفون مرة أخرى سكينة درابيل في أدوار وشخصيات أخرى أتمنى ان تلقى استحسانكم .
شاشة أخبارنا
- هذه مضامين العرض الذي سيتقدم به بنكيران لإقناع شباط بالتحالف معه في الحكومة المقبلة
- السيبة هادي ...الحموشي فينك ؟ شاهد ماذا يقع لشرطة المرور في بوجدور
- خاص...تحالفات العدالة والتنمية شبه محسومة والمفاوضات انطلقت بالفعل
- هادشي لي بقا ناقص...الصقور يعتقلون لصا متلبسا بسرقة دراجة نارية والمفاجأة طلع عسكري وهذه المدينة التي يعمل بها
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟