وفاة المخرج السينمائي أندريه فايدا عن 90 عاماً

توفى المخرج السينمائي البولندي أندريه فايدا مساء الأحد عن 90 عاماً وفقاً لتقارير وسائل الإعلام البولندية. ويعتبر فايدا واحداً من أهم مخرجي بولندا، وحصل على وسام النسر الأبيض، وهو أعلى وسام في بولندا.



وحصل فايدا على الوسام في عام 2011 عن أعماله التي ألهمت المحتجين البولنديين أثناء الحكم الشيوعي وتناولت حلقات صعبة في تاريخ البلاد.



وفي عام 1981، أرّخ فايدا لحركة "تضامن" البولندية في فيلم يحمل عنوان "مان أوف أيرن". ونال الفيلم جائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان، إلا أن انضمام فايدا إلى حركة "تضامن" دفع السلطات إلى إغلاق شركة الإنتاج المملوكة له.



ورشح عدد من أفلامه لجائزة اوسكار أفضل فيلم بلغة أجنبية. ومن بين أهم أفلامه "ذا بروميسد لاند"، و"دانتون" و"مان أوف ماربل". وتناول فيلمه "كاتين" (2007) القصة المأساوية لمذبحة الحقبة السوفيتية لحوالي 20 ألف ضابط ومثقف بولندي.



وولد فايدا في شمال شرق بولندا ودرس الرسم في أكاديمية الفنون الجميلة في كراكوف قبل أن يتوجه إلى دراسة السينما في كلية السينما الوطنية في لودز.



ومن بين أعماله السينمائية المبكرة، التي تعتبر من روائع وكلاسيكيات السينما البولندية، فيلم "إيه جينيراشن" (1955) و"كانال" (1957) و"آشز آند دياموندز" (1958).