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بالصورة: الكوميدي المغربي إيكو في القفص الذهبي !!

بواسطة أخبارنا المغربية 56 دقيقة مضت
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بالصورة: الكوميدي المغربي إيكو في القفص الذهبي !! بالصورة: الكوميدي المغربي إيكو في القفص الذهبي !!

أخبارنا المغربية - مروان بنصالح 

نشرت الصفحة الفايسبوكية الرسمية للفنان الكوميدي عبد الرحمن أوعابد  المعروف ب" إيكو" ، صورة له و هو عريس رفقة عروسه.

الصورة ظهر فيها  الكوميدي المراكشي و عروسه باللباس التقليدي في حفل الحناء ، و كانت مرفوقة بتعليق كتب فيه " كل فريق العمل كيهنأك و كيبارك ليك هاد المشروع سي عبدالرحمن .. تستاهل كل خير ".

و أثارت الصورة ضجة على مواقع التواصل الإجتماعي بين محبيه الذين تساءلوا عن حقيقة الصورة و ان كانت تعود لعمل فني يجسد فيه " إيكو" دور العريس.

 

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