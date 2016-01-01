بالصورة: الكوميدي المغربي إيكو في القفص الذهبي !!

أخبارنا المغربية - مروان بنصالح

نشرت الصفحة الفايسبوكية الرسمية للفنان الكوميدي عبد الرحمن أوعابد المعروف ب" إيكو" ، صورة له و هو عريس رفقة عروسه.

الصورة ظهر فيها الكوميدي المراكشي و عروسه باللباس التقليدي في حفل الحناء ، و كانت مرفوقة بتعليق كتب فيه " كل فريق العمل كيهنأك و كيبارك ليك هاد المشروع سي عبدالرحمن .. تستاهل كل خير ".

و أثارت الصورة ضجة على مواقع التواصل الإجتماعي بين محبيه الذين تساءلوا عن حقيقة الصورة و ان كانت تعود لعمل فني يجسد فيه " إيكو" دور العريس.