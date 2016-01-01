ماريون كوتيار: المجتمع أصبح أكثر عزلة
قالت الممثلة الفرنسية ماريون كوتيار إن المجتمع أصبح أكثر عزلة وذلك إثر مناقشتها أحدث أفلامها "اتز أونلي ذا إند أوف ذا وورلد" يوم أمس الجمعة في مهرجان لندن السينمائي.
ويجسد الفيلم الذي أخرجه المخرج الكندي كزافييه دولان ويستند إلى المسرحية الفرنسية "جوست لا فين دي موند" ملامح المحبة والتواصل كموضوعات رئيسية حيث تناول قصة كاتب مريض ميؤوس من شفائه والذي يعود إلى الوطن ليخبر عائلته إنه على وشك الموت.
وقالت كوتيار لرويترز على السجادة الحمراء: "العزلة في مجتمعنا مشكلة حقيقية وحقيقة أننا لا نعرف كيف نتبادل مشاعرنا هي أمر من الواضح أنه مثير للاهتمام للغاية"، وأضافت: "نحن مثل الناس الذين يتلاقون دون أن يلحظ أحدهم الآخر ولذلك من الواضح أنه أمر يتسبب في غياب التواصل وحتى داخل العائلة".
وفاز الفيلم الذي يلعب بطولته أيضاً ليا سيدو وفنسنت كاسيل وجاسبار أوليه بالجائزة الكبرى في مهرجان كان السينمائي هذا العام وهو المدخل الرسمي الكندي لأوسكار. وبدأ عرض هذا الفيلم في فرنسا وكيبيك الشهر الماضي ولكن لم يتم توزيعه على دور العرض حتى الآن في الولايات المتحدة.
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