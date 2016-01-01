لهذا السبب قصيدة مغاربية تثير زوبعة في مهرجان السينما المتوسطي بالجزائر

فتحت السلطات الجزائرية، تحقيقا في ما وصفته أوساط محلية بفضيحة ضربت مهرجان عنابة للفيلم السينمائي المتوسطي، على خلفية تسلل الفنان “أمازيغ كاتب” لأداء قصيدة مغاربية تدعو الشعوب للثورة على الأنظمة الفاسدة والمستبدة بختام فعاليات التظاهرة السينمائية التي احتضنتها على مدار أسبوع مدينةُ عنابة. السيد معروف بقصائده الثورية

وتجاوب الحاضرون من فنانين وشباب وحتى إعلاميين، بقوة مع أداء أمازيغ كاتب الذي كسر جدار البروتوكول الرسمي، حيث صفقوا له مطولاً لحظة صعوده منصة التتويج لتسلم جائزة أحسن دور رجالي في فيلم “الآن يمكنهم المجيء” الذي حصل أيضًا على جائزة “العناب الذهبي”، وهو فيلم تدور مشاهده وأحداثه حول زمن العشرية السوداء وسنين الإرهاب التي ضربت البلاد.

وأثناء ترديده القصيدة، حاول أمازيغ كاتب، وهو نجل الكاتب الجزائري الكبير كاتب ياسين، استنهاض الشعوب المستضعفة وحثها على الثورة ضد الحكام المستبدين في سابقة لم تشهدها مهرجانات الجزائر الفنية على كثرتها، ما أربك وزير الثقافة الجزائري عزالدين ميهوبي ونائب رئيس البرلمان بهاء الدين طليبة ووالي محافظة عنابة يوسف شرفة ومجموعة مسؤولين أمنيين وعسكريين، إذ وُصف المشهد المثير للجدل بأنه أقوى مشاهد مهرجان عنابة الذي احتفى خلال دورته الثانية بــ “إنسانية الصورة”.