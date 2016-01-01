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الحديقة السرية بمراكش تفتح أبوابها لأول مرة في وجه الزوار (فيديو)

بواسطة أخبارنا المغربية 56 دقيقة مضت
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الحديقة السرية بمراكش تفتح أبوابها لأول مرة في وجه الزوار (فيديو) الحديقة السرية بمراكش تفتح أبوابها لأول مرة في وجه الزوار (فيديو)

أخبارنا المغربية :

فتحت الحديقة السرية وهي عنوان لأحد أكبر وأعرق الرياضات بالمدينة العتيقة بمراكش، السبت الماضي، أبوابها في وجه الزوار لأول مرة وذلك بعد ثلاث سنوات من أشغال التهيئة. 

ويعود هذا الفضاء المتواجد بحي المواسين بالمدينة القديمة إلى النصف الثاني من القرن السادس عشر على عهد السلطان السعدي مولاي عبد الله، قبل أن تتم إعادة تشييده في أواسط القرن الواحد والعشرين من قبل أحد القياد الكبار بمنطقة الأطلس ليصبح وجهة مفضلة لعدد من الشخصيات السياسية البارزة بالمغرب ومراكش، وفق ما أوردته يومية "رسالة الأمة" في عدد الثلاثاء.

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