بسبب استقبالها وفدا من البوليساريو، نعمان لحلو يلغي زيارة فنية لمصر

أخبارنا المغربية

أقدم الفنان المغربي نعمان لحلو، على إلغاء زيارته لجمهورية مصر العربية، بسبب استقبال رئيس مجلس النواب المصري الناطق بإسم الشعب، وفدا من جبهة البوليساريو الانفصالية.

و قال الفنان المغربي على صفحته في الفايسبوك، :"إلغاء زيارة... لكل أصدقائي في جمهورية مصر العربية، الذين ينتظرون زيارتي يوم 2 نونبر : أخبرهم أنني ألغيت زيارتي ، كما أنني اعتذرت للقنوات التلفزية، التي كان مقررا استضافتي بها، وكذلك اعتذرت لجامعة حلوان التي كان مقررا أن ألقي بها محاضرة عن الموسيقى المغربية".

وتابع الفنان: "لقد كانت صدمة كبيرة لكل المغاربة أن يستقبل رئيس مجلس النواب المصري ، الناطق بإسم الشعب، وفدا من جبهة البوليساريو الانفصالية"، متسائلا: "هل هذا الشخص يتصرف باسم الشعب، وإن كان الأمر كذلك، فإنني أطلب من كل الفنانين المغاربة المقيمين بمصر أن يكون لهم موقف ولو بالتنديد، حتى يعلم الشعب المصري كمية الإساءة التي وجهوها لشعب يحبهم".