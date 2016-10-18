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الليلي لـ " اخبارنا " : نهاية العرايشي ستكون على طريقة القذافي و خطاب الملك الاخير كان جوابا كافيا له ( الفيديو )

بواسطة أخبارنا المغربية 2 ساعات 4 دقيقة مضت
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الليلي لـ " اخبارنا " : نهاية العرايشي ستكون على طريقة القذافي و خطاب الملك الاخير كان جوابا كافيا له ( الفيديو )

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

في حوار خاص لموقع " أخبارنا المغربية " حول قضية طرده من عمله بالقناة الأولى التي دامت زهاء الأربع سنوات متواصلة ، أكد الصحفي محمد راضي الليلي ، أنه استنفد كل السبل القانونية المتاحة ، في طريق بحثه عن استرداد حقوقه المهضومة ، بعد طرده التعسفي من القناة ، وأضاف : " العرايشي اشترى صمت كل المؤسسات الوطن " ، بما في ذلك القضاء والأجهزة الأمنية و غيرها ..  قبل أن يؤكد على أن الخطاب الملكي الأخير كان بمثابة انتصار له ، لا سيما أن العرايشي مطالب اليوم بموجب هذا الخطاب التاريخي ، بضرورة تبرير طرده التعسفي ، حيث عمل على مراسلته مجددا ، و ينتظر ما ستسفر عنه هذه المراسلات ، و هل سيمتثل العرايشي للتعليمات الملكية السامية ، ام انه سيستمر في عصيانه و جبروته يضيف الليلي ؟

واستطرد الليلي حديثه لـ " أخبارنا المغربية " مؤكدا ان رسالة جلالة الملك الاخيرة كانت موجهة بالاساس إلى العرايشي و كل من يعملون على شاكلته ، و لابد له أن يجيب الملك على ذلك ، فزمن " الحكرة " قد انتهى وولى ، والحمد لله أن قضيتي أثارت تعاطف الآلاف من المغاربة داخل أرض الوطن و خارجه .

وختم الليلي حديثه برسالة نارية وجهها لـ " العرايشي و البارودي " مستلهما ما وقع للرئيس الليبي السابق " معمر القذافي " الذي بذل المال الوفير من أجل الحفاظ على كرسيه ، قبل أن يتحول هذا المال الذي بذل إلى وسيلة لنهايته المأساوية التي شهدها العالم ، و كذلك سيحصل لكل ظالم جبار ،  وأضاف ، لا أرغب في العودة إلى " دار البريهي " و لا أطمع في ذلك ، لكن بالمقابل لن أسمح في حقي ما حييت ، رغم عرض منزلي للبيع في المزاد بسبب الديون المتراكمة ، و ظروفي الاجتماعية الصعبة ، سأظل صامدا حتى آخر رمق .


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4
تقرير كغير لائق 2016/10/18 - 07:31
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

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