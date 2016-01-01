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إسرائيليون في دور ''عملاء" الموساد يصورون في المغرب بترخيص رسمي

بواسطة أخبارنا المغربية 38 دقيقة مضت
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إسرائيليون في دور ''عملاء" الموساد يصورون في المغرب بترخيص رسمي إسرائيليون في دور ''عملاء" الموساد يصورون في المغرب بترخيص رسمي

أخبارنا المغربية :

حل طاقم تصوير أمريكي مدعوما بمجموعة من الممثلين الإسرائيليين بالمغرب ، لتصوير الجزء السادس من المسلس الأمريكي الشهير ''هوملاند''، بعدما حصل على تصريح بالتصوير من طرف المركز السينمائي المغربي.

وأكد مصدر رسمي من داخل المركز أنه لا يمكن لأي فريق أجنبي بدء التصوير دون الحصول على رخصة من المركز، ويصور الفيلم الذي يلعب فيه الممثلون الإسرائيليون أدوارا طلائعية، وهم يجسدون دور عملاء جهاز الاستخبارات الإسرائيلي ''الموساد''، ويعملون في دول عربية''، وفق ما أوردته يومية "آخر ساعة" في عدد الاربعاء.

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