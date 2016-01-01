الفنان عصام كمال يعد لمفاجأة فنية كبيرة و " أخبارنا " تكشف تفاصيلها

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

الأغنية من كلمات و ألحان و توزيع عصام كمال الذي حرص على تقديم شيء مختلف لجمهوره بالمغرب وبالوطن العربي.

كلمات الأغنية تمزج بين اللهجة المغربية و اللغة الإنجليزية و هي دعوة للتحلي بروح التوكل و المبادرة والإيجابية في التعاطي مع كافة أمور الحياة و ترك التواكل و التباكي و السلبية ، لا سيما بعد أن انتشر في مجتمعاتنا العربية فكر سلبي تواكلي يكرس الجمود و الخضوع و الرضا بالواقع مقابل فكر آخر مادي يلغي المباديء و الأخلاق في سبيل المصالح العابرة. و هذا العمل الفني صوت ثالث وسطي يجمع بين الرضا بالقدر والعمل بإيجابية للرقي بالأحوال .

موسيقيا، حرص الفنان عصام كمال على المزج بين لحن مغربي يتسم بالبساطة و إيقاع مغربي يجمع بين الشعبي والأمازيغي بطريقة عصرية ، حيث طبع روح التجديد ، توزيع هذا العمل ، بعدما استعمل عصام أصواتا إلكترونية و أخرى تقليدية في خليط موسيقي متجانس يخاطب الآذان بسلاسة على اختلاف مشاربها.

أغنية "أوكي" يرتقب اصدارها عبر القناة الرسمية لعصام كمال على اليوتيوب و على جميع شبكات التواصل والإذاعات الوطنية و العربية ابتداء من يوم 11 نونبر المقبل.

للتذكير، فعصام كمال فنان مغربي متكامل يجمع بين الصوت الجميل و الكتابة و التلحين و التوزيع والعزف على آلات عديدة. بصوته القوي و المتفرد، يشكل مدرسة غنائية متميزة تجمع بين الأصالة والحداثة، بين القوة والإحساس المرهف ، بين الرسالة الهادفة و الجو المرح، استطاع بحضوره القوي على المسرح أن يكتسح أقوى المهرجانات المغربية و الأوربية و الأمريكية و الافريقية و أن يكون من أكثر الفنانين المغاربة اعتلاء للخشبة في العشرية الأخيرة.

له عدة ألبومات غنائية و تعامل مع أكبر الفنانين العالميين كنجم الراي "الشاب خالد" و المنتج العالمي "ريدوان" و مغني الريغي الإيفواري"ألفا بلوندي" و فرقة البوب الدانماركية "آوتلاندش" و المنشد العالمي "ماهر زين". كما سبق توشيحه من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس بوسام ملكي من درجة ضابط لجهوده في تطوير الأغنية الشعبية المغربية.