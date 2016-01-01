"الهايكا" توقف برنامجا معروفا بسبب استضافة فتاة اغتصبها أحد أقربائها

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي-البصري في تونس، المعروفة اختصارًا بالهايكا، وقف بث برنامج تلفزيوني لمدة ثلاثة أشهر بدءًا من اليوم الأربعاء 19 أكتوبر/تشرين الأول 2016، بسبب استضافته فتاة قاصر حامل من أحد أقربائها.

ويتعلّق الأمر وفقا لما ذكرته محطة سي إن إن بعلاء الشابي، مقدم برنامج “عندي ما نقلك” (لديّ ما أقوله لك) الذي يبث على قناة الحوار التونسي، عندما استضاف فتاة يوم الجمعة 14 أكتوبر/تشرين الأول، وتحدثت خلال البرنامج عن تعرضها للاغتصاب منذ أربع سنوات من طرف ثلاث أقرباء لزوجة والدها، ممّا أدى على حملها، وقد حملها المنشط المسؤولية وطالبها بالزواج من والد الطفل.

وقال بلاغ الهايكا إن الحلقة شكّلت خرقًا جسيمًا للقانون، إذ انتهكت المرسوم المنظم للإعلام السمعي البصري، بخرقها مبدأ حماية الطفولة وكرامة الإنسان وتعدت على الحياة الخاصة.

واعتمدت الهايكا على تقرير مندوب حماية الطفولة الذي أكد أن الفتاة تبلغ من العمر 17 سنة فقط، وأنها كانت في تاريخ تصوير البرنامج حامل.