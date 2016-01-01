هذا هو ثمن إحياء "المهندس " مولين لسهرة خاصة بالعيطة

أخبارنا المغربية : حنان سلامة

لازال الفنان "المهندس" عثمان مولين يثير الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب احترافه لفن العيطة الشعبية رغم دبلوم مهندس الدولة الذي يحمله.

ابن الرباط، ذو 29 سنة، اختار أن يكون مصدر رزقه الوحيد هو السهرات الخاصة التي يحييها ويقدم فيها فن العيطة بطريقته الحصرية، حيث كشفت محادثة فايسبوكية بينه وبين إحدى الزبونات عن السعر الذي يطلبه مقابل ذلك، إذ حدد المقابل في 7 ملايين سنتيم مع توفير الإيواء له ولفرقته الموسيقية ، لكون الزبونة طلبت منه المجيء إلى أكادير.