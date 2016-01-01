عادل إمام يردّ على اتّهامه بالإساءة إلى السّعودية

قال الفنّان المصري، عادل إمام إنّه لا يملك حسابًا شخصيًا على موقع التّواصل الإجتماعي "تويتر"، مؤكّدًا أنّ التّغريدات كافة المسيئة للسّعودية، الّتي تم نسبتها إليه، ليس له علاقة بها.

وأضاف، في مداخلة هاتفية، عبر برنامج تلفزيوني أنّه لم يسِئ للسّعودية، بل على العكس إنّه يحبّ شعب السّعودية وحكومته، ولم يدلِ بهذه التّصريحات ضدّ المملكة.

وأشار الزّعيم، إلى أنّه فوجئ بتداول هذه التّغريدات المسيئة على عدّة مواقع، لافتًا إلى أنّ علاقته بالسّعودية، أقوى بكثير من مثل هذه الإشاعات المغرضة.

يذكر أنّ، مسلسل "مأمون وشركاه" كان آخر الأعمال الدراميّة الّتي شارك فيها النّجم عادل إمام، والّذي تمّ عرضه في رمضان الماضي.