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هذا ما قاله وزير الثقافة المغربي عن اعتقال سعد لمجرد بفرنسا بتهمة الاعتداء الجنسي

بواسطة أخبارنا المغربية 53 دقيقة مضت
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هذا ما قاله وزير الثقافة المغربي عن اعتقال سعد لمجرد بفرنسا بتهمة الاعتداء الجنسي هذا ما قاله وزير الثقافة المغربي عن اعتقال سعد لمجرد بفرنسا بتهمة الاعتداء الجنسي

أخبارنا المغربية : مروان بنصالح

صرح وزير الثقافة محمد أمين الصبيحي، أن الحكومة المغربية تتابع باهتمام بالغ  قضية اعتقال الفنان المغربي سعد لمجرد بفرنسا من أجل توضيح كل ملابساتها، على اعتبار أنه فنان له مكانة متميزة في الساحة الفنية المغربية.

و في تصريح نقله عنه موقع "Le360"، أضاف المسؤول الحكومي، أن السلطات المغربية ستقوم بكل ما في وسعها لحل هذا المشكل، مشددا على ضرورة الحذر من هذه الادعاءات، حيث قال : "يجب علينا أن لا ندخل الفرضيات و التفسيرات عندما يتعلق الأمر بمثل هذه الظروف".

و اعتقلت السلطات الفرنسية، زوال أمس الأربعاء، صاحب أغنية "لمعلم " الشهيرة، على إثر شكاية تقدمت بها فتاة فرنسية تتهمه فيها بالاحتجاز والاغتصاب باستعمال العنف.

وبحسب مصادر إعلامية، أكدت الفتاة أنها تعرفت على لمجرد في ملهى ليلي بباريس حيث اصطحبها معه إلى غرفته بالفندق ليحتجزها ويغتصبها بالقوة فيما بعد حسب ادعائها.

 
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