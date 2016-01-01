السلطات الفرنسية تسجن لمجرد 48 ساعة قبل عرضه على النيابة العامة و هذا ما فعلته السفارة المغربية
أخبارنا المغربية : مروان بنصالح
تحاول السفارة المغربية بباريس التوصل الى حل عاجل من أجل الإفراج عن الفنان المغربي سعد لمجرد، بعد اعتقاله يوم أمس من طرف الشرطة الفرنسية بتهمة اغتصاب فتاة قاصر.
و في هذا الصدد ، كلفت السفارة محاميا فرنسيا من أجل الدفاع عنه، و طلبت منه التقدم بطلب إطلاق سراحه مقابل كفالة و متابعته في حالة سراح.
و كشفت مواقع اخبارية أن الشرطة الفرنسية قررت حبس لمجرد لمدة 48 ساعة قبل تقديمه إلى النيابة العامة صباح يوم غد الجمعة.
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