نجاة الرجوي لـ"أخبارنا" : " كنعرف سعد مزيان .. لا يمكن يدير أمور بحال هكا و ها علاش ولى مستهدف "

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

حول قضية اعتقال الفنان المغربي الشهير ، سعد المجرد ، كان لموقع " أخبارنا المغربية " حديثا خاصا مع الفنانة نجاة الرجوي ، واحدة من المقربات من سعد بحكم علاقة الصداقة التي تربطهما، علاوة على علاقتهما الفنية ، و التي توجد حاليا بقطر في إطار رحلة عمل جديدة.

نجاة أكدت لـ " اخبارنا " ان الخبر نزل عليها كالصاعقة ، لا سيما تضيف ذات المتحدثة " كنعرف سعد مزيان و كنعرف أخلاقو … لا يمكن يدير أمور بحال هكا " ، مؤكدة ان سعد بشهرته العالية أضحى ضحية مستهدفة من قبل بعض الجهات التي تقلقها شهرته الكبيرة .

هذا وأشادت الرجوي بالدعم الكبير الذي يقدمه سعد لكل زملائه الفنانين ، و في كل مناسبة يتلقى فيها طلب الدعم و المساندة ، و لا يمكن بأي حال أن يتقبل الجميع ما قيل في حقه ، راجية من كل المغاربة و الفنانين على وجه التحديد دعمه ومساعدته في هذه المحنة التي ستمر بلا أدنى شك .