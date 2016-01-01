نجاة الرجوي لـ"أخبارنا" : " كنعرف سعد مزيان .. لا يمكن يدير أمور بحال هكا و ها علاش ولى مستهدف "
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية
حول قضية اعتقال الفنان المغربي الشهير ، سعد المجرد ، كان لموقع " أخبارنا المغربية " حديثا خاصا مع الفنانة نجاة الرجوي ، واحدة من المقربات من سعد بحكم علاقة الصداقة التي تربطهما، علاوة على علاقتهما الفنية ، و التي توجد حاليا بقطر في إطار رحلة عمل جديدة.
نجاة أكدت لـ " اخبارنا " ان الخبر نزل عليها كالصاعقة ، لا سيما تضيف ذات المتحدثة " كنعرف سعد مزيان و كنعرف أخلاقو … لا يمكن يدير أمور بحال هكا " ، مؤكدة ان سعد بشهرته العالية أضحى ضحية مستهدفة من قبل بعض الجهات التي تقلقها شهرته الكبيرة .
هذا وأشادت الرجوي بالدعم الكبير الذي يقدمه سعد لكل زملائه الفنانين ، و في كل مناسبة يتلقى فيها طلب الدعم و المساندة ، و لا يمكن بأي حال أن يتقبل الجميع ما قيل في حقه ، راجية من كل المغاربة و الفنانين على وجه التحديد دعمه ومساعدته في هذه المحنة التي ستمر بلا أدنى شك .
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