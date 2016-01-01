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تطورات غير سارة في قضية اعتقال الفنان المغربي سعد لمجرد

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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تطورات غير سارة في قضية اعتقال الفنان المغربي سعد لمجرد تطورات غير سارة في قضية اعتقال الفنان المغربي سعد لمجرد

أخبارنا المغربية - مروان بنصالح

في آخر تطورات قضية اعتقال الفنان المغربي سعد لمجرد بالعاصمة الفرنسية باريس، على خلفية الشكاية الموجهة ضده من طرف فتاة تتهمه بمحاولة اغتصابها، قررت الشرطة الفرنسية تمديد الحراسة النظرية 24 ساعة إضافية في حق لمجرد.

ومن المرتقب أن يمثل صاحب أغنية "لمعلم " الشهيرة أمام القاضي يوم غد الجمعة في اطار التحقيقات ، وحسب مصادر مطلعة فإنه حتى في حال إطلاق سراحه بكفالة، فسيكون ملزما بعدم مغادرة التراب الفرنسي وستكون قضية الدفاع عنه جد معقدة على اعتبار أن الفحص الطبي الذي خضعت له الفتاة المشتكية في إحدى المستشفيات يؤكد تعرضها للتعنيف، هذا في الوقت الذي تتكتم فيه الشرطة الباريسية على هويتها.

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