المدعي العام الفرنسي يصدر بلاغا حول اعتقال "سعد لمجرد" و هذا ما جاء فيه

أخبارنا المغربية ـ الرباط

أصدر المدعي العام بالعاصمة الفرنسية باريس، اليوم الخميس، بلاغا حول اعتقال الفنان المغربي سعد لمجرد صباح أمس الأربعاء و وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، للتحقيق معه بخصوص تورطه في قضية اعتداء جنسي في حق فتاة فرنسية .

بلاغ المدعي العام أوضح أن لمجرد لازال رهن الحراسة النظرية و أنه جرى التحقيق معه، بعد شكاية تقدمت بها ضده سيدة ادعت تعرضها لاعتداء جنسي.

و يضيف البلاغ أنه تقرر اليوم الخميس تمديد الحراسة النظرية لسعد لمجرد، لمدة 24 ساعة إضافية، بعد الاستماع إليه من طرف القاضي، موضحا أنه يجب انتظار انتهاء المدة القانونية غدا الجمعة، لمعرفة ما سيتم اتخاذه من إجراءات قانونية في حقه.

و يأتي هذا البلاغ تزامنا مع أنباء أخرى غير مؤكدة أكدت أن الشرطة الفرنسية وافقت على تمتيع سعد لمجرد بالسراح المؤقت بعد أدائه لكفالة مالية.