محامي "ضحية" سعد لمجرد الامريكية يسافر الى باريس و ها علاش ناوي
أخبارنا المغربية - مروان بنصالح
يبدو أن مقولة "المصائب لا تأتي فرادي" تطبق بحذافيرها على الفنان المغربي سعد لمجرد، حيث أكد موقع "بابوبي" الإخباري أن المحامي الامريكي من أصل فلسطيني، رفعت رحاب، سيصل إلى باريس، من أجل ضم قضية موكلته الأمريكية، إلى ملف سعد لمجرد، أمام القضاء الفرنسي، في علاقة بقضية لا تزال مفتوحة أمام القضاء الأميركي، وتعود إلى العام 2010.
و سبق لفتاة أمريكية من أصل بولندي أن اتهمت "بوب ستار المغرب" بمحاولة الاغتصاب مع الاحتجاز و العنف، و في حال إدانته من قبل القضاء الأمريكي في مدينة نيويورك، سيواجه عقوبة سجنية صارمة قد تصل إلى 25 عاما.
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