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حقيقة صورة سعد لمجرد مع الفتاة المتهم باغتصابها !!

بواسطة أخبارنا المغربية 37 دقيقة مضت
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حقيقة صورة سعد لمجرد مع الفتاة المتهم باغتصابها !! حقيقة صورة سعد لمجرد مع الفتاة المتهم باغتصابها !!

أخبارنا المغربية ـ مروان بنصالح

نشر موقع "صدى البلد" المصري، صورة للفنان المغربي سعد لمجرد، يُقال أنها مع الفتاة الفرنسية التي اتهمته بالاعتداء الجنسي عليها في الساعات الاولى من صباح الاربعاء.

و قام موقع  "الجرس" بتوضيح حقيقة  هذه الصورة التي انتشرت على نطاق واسع في مواقع التواصل ، حيث قال أن الصورة التقطت لسعد في العاصمة اللبنانية بيروت، بعد حفله الذي احياه ضمن مهرجان أعياد بيروت، أي أن الفتاة التي ظهرت معه ليست هي التي اتهموه باغتصابها في فرنسا.

و تقدمت الفتاة الفرنسية ببلاغ ضد لمجرد، اتهمته فيه بمحاولة اغتصابها قبل حفله الغنائي في قصر المؤتمرات في العاصمة الفرنسية باريس بعد غد السبت .

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