موعد الافراج عن سعد المجرد المتهم في قضية اغتصاب بفرنسا
اخبارنا المغربية : مروان بنصالح
تداولت مصادر اعلامية في الساعات الاخيرة ، انباء عن قرب الافراج عن الفنان المغربي سعد المجرد بكفالة، بعد اعتقاله أمس الأربعاء في قضية اغتصاب بفرنسا
و اكدت ذات المصادر ان الافراج عن الفنان المغربي جاء بعد تدخل من كبار رجال الأعمال والسياسة في المغرب.
هذه الانباء اكدها زميله المقرب منه الفنان حاتم عمور، الذي صرح لاخبارنا ان سعد سيطلق صراحه غدا الجمعة.
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عدد التعليقات (2 تعليق)
Il est interdit de dire dans un pays de droit qu'il y' a eu ( ou aura ) libération après intervention !!!!
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