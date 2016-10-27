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موعد الافراج عن سعد المجرد المتهم في قضية اغتصاب بفرنسا

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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موعد الافراج عن سعد المجرد المتهم في قضية اغتصاب بفرنسا

اخبارنا المغربية : مروان بنصالح

 

تداولت مصادر اعلامية في الساعات الاخيرة ، انباء عن قرب الافراج عن الفنان المغربي سعد المجرد بكفالة، بعد اعتقاله أمس الأربعاء في قضية اغتصاب بفرنسا 

 

و اكدت ذات المصادر ان الافراج عن الفنان المغربي جاء بعد تدخل من كبار رجال الأعمال والسياسة في المغرب.

 

هذه الانباء اكدها زميله المقرب منه الفنان حاتم عمور، الذي صرح لاخبارنا ان سعد سيطلق صراحه غدا الجمعة.

 

 

 

 

 

 

 

 

مجموع المشاهدات: 2452 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (2 تعليق)

1 | Houssine
Declaration bete
il ne faut pas gêner la justice française. ce genre de déclaration bête joue contre Saad Lamjaraad.
Il est interdit de dire dans un pays de droit qu'il y' a eu ( ou aura ) libération après intervention !!!!
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2016/10/27 - 11:43
2 | مريريكشي
الحسود لا يسود
الله يكون معك والله يطلق سراحك، نعرفك حسن الخلق وليس لي أدنى شك أنها مكيدة مدبرة من الحساد
مقبول مرفوض
1
تقرير كغير لائق 2016/10/28 - 03:10
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

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