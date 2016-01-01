سعودي يرفع دعوى ضد المغربية مريم حسين بتهمة الإساءة للفتاة السعودية

أفادت مصادر سعودية أن عضو هيئة التحقيق والادعاء العام سابقًا سعد بن بخيت الزهراني، رفع قضية ضد الفنانة المغربية مريم حسين وزوجها السعودي ، يزعم من خلالها إساءتها للمجتمع السعودي وللفتاة السعودية على وجه الخصوص عبر التشهير بها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح الزهراني أنه بعد دراسة القضية تبين له مخالفة محتواه من سناب شات وتغريدات للشرع والنظام ، لافتاً إلى أنه شرع الخميس ، برفع دعوى لجهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ونبه “الزهراني” إلى أن الإساءات ضد المجتمع السعودي وأعراضه بدأت من عدة حسابات شهيرة على منصات التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أنه هناك تواصلا بين المسيئين يتضح عبر تغريدات تم ضمها لأوراق القضية للتحقق من العلاقة بينهم والمتمثّلة في توجيه الإساءات للمجتمع السعودي وأعراضه، حسب موقع “عاجل”.

وكان عدد من المغردين والنشطاء السعوديين دشنوا هاشتاق طالبوا من خلاله بمحاسبتة المسيئين لقاء إساءتهم ، كما توقع الزهراني، وضع المدعى عليهم المقيمين خارج المملكة، على قائمة الترقب، فيما يتم استدعاء الآخرين وربطهم بالكفالة والتحقيق معهم وإحالتهم للمحاكمة .