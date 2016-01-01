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الفتاة الفرنسية تطالب ب 500 ألف أورو للتنازل و لمجرد عرض هذا المبلغ

بواسطة أخبارنا المغربية 48 دقيقة مضت
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الفتاة الفرنسية تطالب ب 500 ألف أورو للتنازل و لمجرد عرض هذا المبلغ الفتاة الفرنسية تطالب ب 500 ألف أورو للتنازل و لمجرد عرض هذا المبلغ

أخبارنا المغربية : مروان بنصالح

لم تنجح محاولات الفنان المغربي سعد لمجرد من أجل تسوية المشكل مع الفتاة الفرنسية التي تتهمه بالاعتداء الجنسي، حيث عرض عليها 200 ألف أورو ، مقابل التنازل عن شكايتها لكنها رفضت المبلغ.

و أوضحت يومية "الصباح" ، أن المشتكية طالبت ب500 ألف أورو من أجل تقديم تنازلها، علما أن ذلك لن يمنع النيابة العامة الفرنسية من تنصيب نفسها مدافعة عن الحق العام في حال ثبوت تهمة محاولة الاغتصاب عليه وهي التهمة التي تصل عقوبتها في فرنسا إلى 15 سنة سجنا.

و أبرزت ذات الصحيفة أن سفارة المغرب بفرنسا لم تتمكن من الوصول إلى أي حل بما في ذلك الإفراج عن سعد مقابل كفالة.

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