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هل تقف الجزائر و البوليساريو وراء توريط سعد المجرد أمام القضاء الفرنسي؟

بواسطة أخبارنا المغربية 56 دقيقة مضت
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هل تقف الجزائر و البوليساريو وراء توريط سعد المجرد أمام القضاء الفرنسي؟

أخبارنا المغربية 

اتهم الفنان المغربي سعد المجرد في محضر الشرطة القضائية بباريس،  البوليساريو والجزائر بتدبير عملية الإيقاع به بتهمة الاغتصاب، و ذلك بعدما أدى أغنية على الصحراء المغربية، وفق ما ذكرته الزميلة الإعلامية بابوبي التي أكدت أنها اطلعت على المحضر المذكور.

و هو نفس الاتهام الذي وجهه محامي الفنان المغربي ابراهيم راشدي أمام قاضي التحقيق الفرنسي، الذي طلب من المحامي أدلة على هذا الكلام الخطير.

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