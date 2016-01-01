هل تقف الجزائر و البوليساريو وراء توريط سعد المجرد أمام القضاء الفرنسي؟

أخبارنا المغربية

اتهم الفنان المغربي سعد المجرد في محضر الشرطة القضائية بباريس، البوليساريو والجزائر بتدبير عملية الإيقاع به بتهمة الاغتصاب، و ذلك بعدما أدى أغنية على الصحراء المغربية، وفق ما ذكرته الزميلة الإعلامية بابوبي التي أكدت أنها اطلعت على المحضر المذكور.

و هو نفس الاتهام الذي وجهه محامي الفنان المغربي ابراهيم راشدي أمام قاضي التحقيق الفرنسي، الذي طلب من المحامي أدلة على هذا الكلام الخطير.