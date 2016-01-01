دفاع سعد لمجرد يستأنف ضد قرار القاضي الفرنسي و هذا موعد مثوله أمام المحكمة

استأنف محامو المغني المغربي ، سعيد لمجرد، الذي وجهت له التهمة اليوم الجمعة بباريس ، وأودع السجن، للاشتباه في تورطه في قضية "عنف جنسي" هذا القرار القضائي.



وقال محامو لمجرد " انه قرار محزن ذاك الذي اتخذ هذا المساء من قبل قاضي الحريات" مؤكدين أنهم سيتصدون "بكل قواهم لقرار ايداع الفنان المغربي السجن استنادا على اتهامات مشكوك فيها".



واضافوا في تصريح للصحافة في اعقاب جلسة امام قاضي الحريات ،ان الدفاع لن يتوقف عن اثباث ان هذه الاتهامات التي وجهت لسعد لمجرد، هي من نسج الخيال.



وشددوا ايضا على ان الاستئناف الذي تم التقدم به يتعين النظر فيه يوم الاثنين من قبل محكمة الاستئناف والبت فيه خلال اجل 15 يوما، مؤكدين ثقتهم في القضاء الفرنسي.



وكان المغني المغربي قد اعتقل الاربعاء ووضع رهن الحراسة النظرية ، عقب شكاية تقدمت بها سيدة متهمة إياه ب"العنف الجنسي ". وكان من المقرر أن يحيي سعد لمجرد حفلا موسيقيا غدا السبت بقصر المؤتمرات في باريس.