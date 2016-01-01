الرئيسية | ثقافة وفنون | سعد لمجرد يتلقى صدمة جديدة بباريس

سعد لمجرد يتلقى صدمة جديدة بباريس

بواسطة أخبارنا المغربية 16 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
سعد لمجرد يتلقى صدمة جديدة بباريس

 

أخبارنا المغربية : حنان سلامة

بعدما أكدت في وقت سابق تشبثها ببراءته وثقتها في إطلاق سراحه قبل يوم السبت، أعلنت صباح اليوم الشركة المنظمة لحفل سعد لمجرد بقصر المؤتمرات بباريس رسميا عن إلغاء الحفل وإعادة أثمنة التذاكر للجمهور الذي حجز في وقت سابق.

القرار جاء بعد أن تأكدت إدارة الشركة المنظمة للحفل من استحالة حصول لمجرد على السراح المؤقت بسبب ضعف موقفه في القضية خاصة وأن القاضي أمر بتجديد حبسه احتياطيا.

هذا ومن غير المستبعد أن تطالب الشركة سعد لمجرد بأداء تعويض مالي ضخم بسبب إخلاله ببنود العقد الشيء الذي كبدها خسائر مالية كبيرة وأضر بسمعتها.

مجموع المشاهدات: 1 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات