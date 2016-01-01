سعد لمجرد يتلقى صدمة جديدة بباريس

أخبارنا المغربية : حنان سلامة

بعدما أكدت في وقت سابق تشبثها ببراءته وثقتها في إطلاق سراحه قبل يوم السبت، أعلنت صباح اليوم الشركة المنظمة لحفل سعد لمجرد بقصر المؤتمرات بباريس رسميا عن إلغاء الحفل وإعادة أثمنة التذاكر للجمهور الذي حجز في وقت سابق.

القرار جاء بعد أن تأكدت إدارة الشركة المنظمة للحفل من استحالة حصول لمجرد على السراح المؤقت بسبب ضعف موقفه في القضية خاصة وأن القاضي أمر بتجديد حبسه احتياطيا.

هذا ومن غير المستبعد أن تطالب الشركة سعد لمجرد بأداء تعويض مالي ضخم بسبب إخلاله ببنود العقد الشيء الذي كبدها خسائر مالية كبيرة وأضر بسمعتها.