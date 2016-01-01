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فاكس من قاضٍ أمريكي كان السبب في استمرار حبس سعد لمجرد

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات ساعة واحدة مضت
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فاكس من قاضٍ أمريكي كان السبب في استمرار حبس سعد لمجرد فاكس من قاضٍ أمريكي كان السبب في استمرار حبس سعد لمجرد

تلقت السلطات الفرنسية المكلفة بالتحقيق مع الفنان المغربي سعد لمجرد فاكسا من قاضٍ أمريكي أبلغ فيه رسميا أن الاخير كان مطلوبا على ذمة أفعال مشابهة فى الولايات  المتحدة الأمريكية عام 2010.

و أوضح موقع atlasinfo ، أنه تم إرسال هذا الفاكس الى السفارة الأمريكية بباريس وهو ما جعل القاضي الفرنسي يمد فترة حبسه الاحتياطي إلى يوم الثلاثاء المقبل .

و يتواجد سعد لمجرد حاليا فى سجن Fleury-Mérogis،  وقال محاموه الثلاثة تعقيبا على قرار استمرار حبسه إنه قرار محزن للغاية، مؤكدين أن الدفاع لن يتخلى عنه حتى تسقط هذه التهم الملفقة عنه.

يذكر أن لمجرد متهم باغتصاب فتاة فرنسية تحت تأثير الكحول والمخدرات، وأفادت التحقيقات أن الفتاة البالغة من العمر 20 عاما يوجد على جسدها آثار للتعذيب، فيما دافع الفنان المغربي عن نفسه قائلا إنه كان ضحية مكيدة مدبرة.

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